Israel: Rapper wollen mit Song über Vorurteile soziale Bewegung auslösen

Die Kanzlerin in der Höhle des Löwen

Inmitten der Afghanistan-Krise will die wackere Angela Merkel heute in Moskau mal wieder versuchen, zumindest etwas Ordnung ins Chaos zu bringen. Gibt es Aussichten auf eine internationale Konferenz zur Beruhigung der Lage? Oder will Wladimir Putin den Eindruck von Versagen und Desaster im Westen noch eine Weile auskosten, vielleicht bis zur Bundestagswahl?