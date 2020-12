Irre Netflix-Komödie – und dann noch wahr: „Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“

Anzeige

Anzeige

Was ist das für ein Leben, in dem alles bis zum Unerträglichen reglementiert ist? In dem man die immer noch begehrte Ex-Freundin durchs nächtliche Rimini nach Hause chauffieren will und prompt mit der sowieso schon Erzürnten im Gefängnis landet? Gut, das Auto hatte kein Nummernschild, Giorgio keinen Führerschein, aber dafür hatte er das Gefährt selbst konstruiert.

Ist man Italiener, entspricht man dem Klischeebild des freiheitsliebenden Südländers aufs Trefflichste und träumt in den rebellischen 60er-Jahren auch noch von einer besseren Welt, dann wird es Zeit für eine große Tat: Ingenieur Giorgio (Elio Germano) baut 1968 eine Insel vor der Küste von Rimini, ruft seinen eigenen Staat und sich selbst zum Präsidenten aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Was für eine irre Geschichte! Und das Beste ist: Sie ist so oder so ähnlich passiert. Auf ein paar Stahlröhren ließ der erfinderische Ingenieur Giorgio Rosa (1925–2017) eine gerade einmal 400 Quadratmeter große Plattform nach dem Muster einer Bohrinsel entstehen. Rosa spannte Sonnenschirme auf, eröffnete eine Bar mit kühlen Getränken und guter Musik: Fertig war das Paradies.

Bald schon tanzen junge Leute aus halb Europa unter warmer Mittelmeersonne. Eine Partylocation ist knapp außerhalb italienischer Hoheitsgewässer und damit auch außerhalb des Zugriffs der Carabinieri entstanden. Doch soll die Roseninsel für Giorgio mehr sein – ein Fluchtpunkt für gegängelte Zeitgenossen. Utopia liegt vor Rimini.

Freiheitsoase im Mittelmeer

Was der Inselpräsident nicht bedenkt: Er versetzt die Herrschenden in Rom und im Vatikan in gehörige Unruhe. Die alten weißen Männer sind dabei, auf dem Festland mit aufmüpfigen linken Studierenden aufzuräumen, und nun ploppt elf Kilometer vor der Küste diese Freiheitsoase auf. Zumal linke Festlandflüchtlinge dort auch noch Staatsbürger werden können, Postkarten mit eigenem Stempel abschicken und Glücksspiel am Pokertisch betreiben, ohne Steuern zu bezahlen.

Anzeige

Der junge italienische Regisseur Sydney Sibilia beweist die nötige mediterrane Lässigkeit in seinem Netflix-Film „Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“. Zu ernst nimmt er das wahre Märchen nicht. Hauptdarsteller Elio Germano schaut unbedarft wie ein Hundewelpe in die Welt – und ist auch ähnlich stur. Ein wenig erinnert er an den jungen Roberto Benigni, redet aber glücklicherweise weniger.

Die Romanze mit der Ex-Freundin verliert der Regisseur auch nicht aus den Augen – schließlich ist Giorgios Ex-Freundin Gabriella (Matilda De Angelis, auch in „The Undoing“ dabei) Anwältin für internationales Recht. So ist alles gerichtet für eine originelle Komödie mit winzigen politischen Einsprengseln.

Anzeige

Lange ging es mit diesem Paradies auch in der Wirklichkeit nicht gut. Die Behörden sprengten die Roseninsel mit Dynamit in die Luft. Für Giorgio und Gabriella aber winkte doch noch ein Happy End: Im wirklichen Leben blieben sie, so heißt es im Abspann, bis zum Ende ihrer Tage zusammen.

„Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“, bei Netflix ab 9. Dezember, Regie: Sydney Sibilia, mit Elio Germano, Matilda De Angelis