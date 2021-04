„Indiana Jones 5“: Mads Mikkelsen spielt an der Seite von Harrison Ford

Anzeige

Los Angeles. Der dänische Star Mads Mikkelsen (55, „Der Rausch“, „James Bond 007: Casino Royale“) soll in der lange geplanten „Indiana Jones“-Fortsetzung mitspielen. Einzelheiten über seine Rolle an der Seite von Hollywood-Star Harrison Ford wurden zunächst nicht bekannt, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Anfang April war die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (Fleabag“) zum Cast gestoßen.

Ford tritt in „Indiana Jones 5“ erneut in seiner ikonischen Rolle als Archäologie-Professor Henry Walton Jones auf. Die Regie übernimmt James Mangold („Walk the Line“, „Wolverine: Weg des Kriegers“). 2020 war bekannt geworden, dass Steven Spielberg nach vier „Indiana Jones“-Filmen die Regie des geplanten fünften Teils an Mangold abgibt. Der Star-Regisseur ist aber weiterhin als Produzent beteiligt. Die Abenteuersaga soll im Sommer 2022 in die Kinos kommen.

Mikkelsen macht derzeit mit seinem Auftritt in der oscarnominierten Satire „Der Rausch“ von Regisseur Thomas Vinterberg Furore. Der Däne hatte im Dezember die „Harry Potter“-Vorgeschichte „Phantastische Tierwesen 3“ zugesagt, nachdem Johnny Depp von der Bösewichtrolle abgesprungen war.