Immer noch lässig - Steely Dan plant Live-Veröffentlichungen

Passend zu einer kommenden US-Tour gibt es Veröffentlichungen aus dem Hause Steely Dan. Zwei neue Live-Scheiben der 1972 von den Musikern Donald Fagen und dem 2017 verstorbenen Walter Becker gegründeten Band sind versprochen: Das Album “Northeast Corridor - Steely Dan Live” sowie eine Liveversion von Fagens Soloalbum “Nightfly”.

Erst auf CD und digital, dann auf schwerem Vinyl

Am 24. September 2021 werden beide Alben von Universal Music auf CD und digital veröffentlicht. Am1. Oktober 2021 gibt es sie dann für Fans der guten alten Schallplatte (viele Steely-Dan-Anhänger dürften sich darunter befinden) auf 180g-Vinyl.

“Northeast Corridor” ist das erste Steely-Dan-Livealbum seit “Alive in America” von 1995. Es enthält unter anderem Songs wie “Rikki Don’t Lose That Number”, “Hey Nineteen”, “Boddhisattva”, “Aja”, “Black Cow” und das Joe-Williams-Cover “A Man Ain’t Supposed To Cry”. Die Aufnahmen entstanden während der letzten Tour der Band.

“Nightfly” war 1982 Fagens erstes Soloalbum. Es enthielt die Hits “I.G.Y.” und “New Frontier”. Die kommende Live-Version enthält die komplette Songliste des Studioalbums in einer Konzertdarbietung der Steely-Dan-Band von 2019.

Könige der Siebzigerahre: Steely Dan verbanden Grooves mit Melodie

Donald Fagen und Walter Becker waren mit Steely-Dan-Hits wie “Reeling In The Years”, “Rikki Don’t Lose That Number”, “Peg”, “Deacon Blues”, “Babylon Sisters” und “Hey Nineteen” Teil des Soundtracks der Siebzigerjahre. In ihren Kompositionen zwischen Rock, Pop, Funk und Jazz verbanden Steely Dan relaxte Grooves und eingängige Melodien mit cleveren, ironisch-subversiven Texten zu außergewöhnlichen Songs. Sieben Alben entstanden bis 1980.

Fagen und Becker reformierten Steely Dan in den frühen 1990er-Jahren, tourten erfolgreich und veröffentlichten 1995 “Alive In America”. Im Jahr 2000 erschien ihr mit vier Grammys ausgezeichnetes Album “Two Against Nature”. Die begehrtesten aller Musikpreise erhielten sie unter anderem für das “Album des Jahres” und das “Beste Popalbum”. Ein Jahr später wurden Steely Dan in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

2017 starb Walter Becker an Speiseröhrenkrebs. Der Rolling Stone listete ihn 2015 auf Platz 71 der 100 besten Songwriter aller Zeiten - gemeinsam mit Donald Fagen.