Im Kino: Mark Waschke im Drama “Der Geburtstag”

“The High Note” – Dakota Johnsons Emanzipationsversuch

Dakota Johnson versucht sich aus den thematischen Fesseln ihrer “Shades of Grey”-Filme zu befreien. Die Enkelin von Hitchcock-Star Tippi Hedren spielt in “The High Note” (Kinostart am 25. Juni) die Bedienstete einer kapriziösen Souldiva. Doch wenn sie bauchfrei am “Hollywood”-Signet entlangjoggt, wirkt es, als habe man Restmaterial der Erostrilogie verklappt.