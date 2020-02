Im Kino: “Just Mercy” - Justizdrama auf Leben und Tod

Anzeige

Anzeige

Harvard-Absolvent Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) hätte als Jurist sicherlich lukrativere Berufsmöglichkeiten gehabt, aber er entscheidet sich Ende der 80er-Jahre, nach Alabama zu ziehen, um sich für die Verurteilten in den dortigen Todestrakten einzusetzen. Sein erster Fall ist der Afroamerikaner Walter McMillian (Jamie Foxx), der eine 18-jährige Weiße ermordet haben soll.

Ermittler haben einen Zeugen zur Falschaussage gezwungen

„Als Schwarzer bist du hier schuldig, wenn du auf die Welt kommst“, sagt McMillian zu dem jungen Rechtsanwalt aus dem Norden, der mit dem rassistischen Status Quo in den Südstaaten nicht vertraut ist. Ein Blick in die Gerichtsakten zeigt die Fadenscheinigkeit der Beweislage: Obwohl über ein Dutzend Bewohner des afroamerikanischen Viertels bezeugen können, dass McMillian zur Tatzeit bei einer Grillparty war, folgten die Geschworenen der Beschuldigung des schwer kriminellen, weißen Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Aber auch als herauskommt, dass die Ermittler diesen zur Falschaussage gezwungen haben, sind Staatsanwalt (Rafe Spall) und Gericht nicht zum Einlenken bereit. Seit 1976 wurden in den USA 1515 Menschen hingerichtet. Im selben Zeitraum wurde die Unschuld von 166 bereits zum Tode verurteilten Gefangenen in gerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren bewiesen. Eine enorm hohe Quote an Justizirrtümern, bedenkt man, dass die Gerichte hier über Leben und Tod entscheiden.

Regisseur Cretton versteht sich auf fesselnde Dramen

In „Just Mercy“ zeigt der hawaiianische Regisseur Destin Daniel Cretton eindrücklich, dass Gerechtigkeit im US-Rechtssystem vor allem eine Frage des Geldes und der Hautfarbe ist, und wie tief der Rassismus in Polizei- und Justizapparat verankert ist. Auf fesselnde Dramen versteht sich der 41-Jährige, auf dessen Konto vor drei Jahren schon „Schloss aus Glas“ mit Woody Harrelson, Brie Larson und Naomi Watts ging – die Geschichte eines Kindes in einer dysfunktionalen Familie amerikanischer Nomaden.

Anzeige

Cretton verzichtet in seinem Film darauf, den engagierten Rechtsanwalt zum heroischen Rettungsengel zu stilisieren. Stattdessen rückt er den Fokus immer wieder auf die Männer im Todestrakt, die mit ihren Ängsten, ihrer Hoffnungslosigkeit um ihre Menschenwürde kämpfen.

“Just Mercy” ist eine Verfilmung wahrer Begebenheiten

Anzeige

Dabei kann er in dieser Verfilmung wahrer Begebenheiten (basierend auf Stevensons Bestseller „Ohne Gnade – Polizeigewalt und Justizwillkür in den USA“) bis in die kleinste Nebenrolle hinein auf ein herausragendes Ensemble zurückgreifen. Vor allem Jamie Foxx („Ray“) gelingt es, die widersprüchlichen Emotionen seiner Figur in einer differenzierten Performance brillant zu bündeln.

ZUM THEMA Der ganz normale Wahnsinn bei der Berlinale

„Just Mercy“, Regie: Destin Daniel Cretton, mit Michael B. Jordan, Jamie Foxx, 137 Minuten, FSK 12