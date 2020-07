Im Alter von 78 Jahren: Schauspieler Pavel Fieber gestorben

Anzeige

Ulm. Der Theater- und Fernsehschauspieler Pavel Fieber ist tot. Der frühere Ulmer Theaterintendant sei am Montag im Alter von 78 Jahren unerwartet in Würzburg gestorben, teilte das Theater Ulm am Dienstag mit. Fieber war von 1985 bis 1991 Intendant in Ulm.

Der 1941 im tschechischen Krnov geborene Künstler war als Schauspieler, Regisseur und Intendant an zahlreichen deutschen Bühnen und in Österreich tätig, vom Theater des Westens in Berlin über das Staatstheater Karlsruhe, das Staatstheater am Gärtnerplatz in München bis zum Volkstheater Wien. Er inszenierte Schauspiel, Oper und Musical. Hin und wieder übernahm er auch Fernsehrollen, etwa in der Serie “Dahoam ist dahoam”, bei den “Rosenheim-Cops” und zuletzt in der Netflix-Serie “Freud”.