Hurricane und Southside 2020: Neue Bands bestätigt

Neuhausen ob Eck / Scheeßel. Der Festivalsommer 2020 ist zwar noch in weiter Ferne, trotzdem kann man sich mit den nun angekündigten Bands, die nächstes Jahr beim Southside und Hurricane auftreten werden, schon einmal auf den Partysommer freuen. Nachdem Seeed schon seit Juni als Headliner feststehen, gesellten sich im Oktober weitere große Bands zum Line-up 2020 dazu.

Nun haben die Veranstalter der Zwillingsfestivals eine neue Reihe namhafter Acts bekannt gegeben. Das Jugendradioprogramm des SWR Dasding hat die Bands auf seiner Website präsentiert. Mit The Killers und Rise Against sind auch zwei weitere Headliner dabei.

Hurricane und Southside 2020: Das Line-up

Das sind die bisher bestätigten Bands und Musiker, die beim Hurricane- und Southside-Festival 2020 auftreten werden:

Antilopen Gang

Aurora

Bad Religion

BHZ

Blond

Blues Pills

Bring Me the Horizon

Brutus

Deichkind

Dermot Kennedy

Ferdinand and Left Boy

Flash Forward

Foals

Georgia

Giant Rooks

JC Stewart

Jimmy Eat World

Juju

Kelvyn Colt

Killswitch Engage

Kings of Leon

Kitschkrieg

Kontra K

Kummer

Lari Luke

LP

Mando Diao

Martin Garrix

Mayday Parade

Millencolin

Mine

Miya Folick

Nothing but Thieves

Nura

Rise Against

SDP

Seeed

Skindred

Sofi Tukker

Swiss & Die Andern

The 1975

The Dead South

The Hives

The Killers

The Lumineers

Thees Uhlmann & Band

Tones and I

Turbostaat

Twenty One Pilots

Von Wegen Lisbeth

While She Sleeps

Wolf Alice

Wann finden Hurricane und Southside 2020 statt?

Zusammen gehören Hurricane und Southside zu den größten Open-Air-Festivals in Deutschland. Beide Musikfestivals werden zeitgleich im Juni veranstaltet. Dabei treten die Bands in der Regel auf beiden Festivals an unterschiedlichen Tagen auf. Das Hurricane findet im niedersächsischen Scheeßel, das Southside in Neuhausen ob Eck (Baden-Württemberg) statt.

2020 finden das Hurricane- und das Southside-Festival vom 19. bis 21. Juni statt. Tickets gibt es auf der Website der Veranstalter ab 189 Euro (Hurricane) beziehungsweise 199 Euro (Southside).

