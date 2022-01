Schauspieler Milo Ventimiglia erhält Stern auf dem „Walk of Fame“

Anzeige

Los Angeles. Der amerikanische TV-Star Milo Ventimiglia (44) soll auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile am Montag in Los Angeles bekannt. Am 10. Januar soll der gebürtige Kalifornier die Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Die Zeremonie hängt zeitlich mit der Fernsehpremiere der sechsten Staffel der Drama-Serie „This Is Us - Das ist Leben“ zusammen.

Milo Ventimiglia wurde durch „Gilmore Girls“ bekannt

In der preisgekrönten TV-Serie über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielt Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. Mandy Moore, die 2019 mit einem Hollywood-Stern gefeiert wurde, schlüpft in die Ehefrau-Rolle. Ventimiglia soll die 2710. Sternenplakette erhalten.

„This Is Us“-Kollege Jon Huertas und „Gilmore Girls“-Produzentin Amy Sherman-Palladino sind als Gastredner zu der Zeremonie eingeladen. Ventimiglia feierte vor 20 Jahren in „Gilmore Girls“ seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie „Rocky Balboa“, „Grace of Monaco“ und „Creed II“ mit.