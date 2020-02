Kiefer Sutherland in Hannover: So war das letzte Deutschland-Konzert

Anzeige

Anzeige

Fast ein Man in Black ist er wie sein Idol Johnny Cash. Abgesehen von einem weißen Bolerohut und einem hellen Seidenschal trägt Kiefer Sutherland von Hals bis Fuß die Countryfarbe der Outlaw-Coolness, erinnert an toughe Westerner wie Pernell Roberts in „Bonanza“ und Yul Brynner in „Die glorreichen Sieben“. Mit seiner fünfköpigen Band (vier Cowboys und Schlagzeugerin Jess Calcaterra) schließt Sutherland in Hannover seine vier Stationen umfassende Deutschlandtour ab. Gewiss, ein weiterer aus der Legion singender Schauspieler. Aber nein, keiner, der den Rock’n’Roll nur (miss-)braucht, um sein Künstlerego satt zu machen.

Kiefer Sutherland hat eine schöne, raue Stimme, wenngleich keine, die eine Markanz besitzt wie die anderer Countrygötter, etwa die von Cash, Merle Haggard, Hank Snow oder Frankie Lane. Aber er ist Hollywood, er weiß um die Kraft des Visuellen. Und so versteht er es, im alten Kino Capitol sein Publikum mit Moves in den Bann zu schlagen, es zu grellen Jubelpfiffen und Begeisterungsstürmen zu bewegen. Wer nur ganz okay singt, der darf nicht hinter dem Mikrofon kleben wie ein Ölgötze oder ein Chris Rea.

Sutherland ist immer in Bewegung

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Und so ist Sutherland immer in Bewegung in den anderthalb Stunden. Ein Meister der umarmenden Gestik, der die Arme wirft, mit den Händen seine Lyrik untermalt, der sich zu seinen Mitstreitern auf kleine Duelle gesellt, der springt und tanzt und überhaupt ein Hingucker ist. Nichts sieht halt cooler aus, als wenn man die Gitarre nach Gebrauch nicht etwa einem geduckt herbeieilenden Roadie in die Arme schmeißt, sondern sie sich auf den Rücken packt, wobei der Hals dann vom Hintern absteht wie der Strich vom coolen Buchstaben „Q“.

Geschmeidiger Countryrock wird von den Sutherland Six hauptsächlich gereicht, gelegentlich bis in die Tempozone des Rockabilly, wenn der liebesverletzte Sänger über das „lyin‘, cheatin‘, cold dead beatin‘, two timin‘ double dealin‘ mean mistreatin‘ lovin‘ heart“, das Herz also einer offenbar ultimativ verräterischen Liebsten, klagt. Mal geht es schunkelig zu, mal walzernd, mal fühlt sich bei einer Ballade gar wer an Pink Floyds „Wish You Were Here“ erinnert. Aber nie fühlt irgendjemand im Saaldunkel sich auch nur einen Moment gelangweilt.

Coverversionen stechen sofort aus der Setlist hervor

Und dass, obwohl die Coverversionen sofort aus der Setlist hervorstechen. „Sundown“ beispielweise, der Klassiker seines kanadischen Landsmanns Gordon Lightfoot über die völlige Verlorenheit eines Liebenden an eine femme fatale. Oder „Knockin‘ on Heaven’s Door“, Bob Dylans eingängige letzten Worte eines sterbenden Revolvermanns. Dass man indes auch den anderen Stücken von Herzen zugeneigt ist, liegt daran, dass der Hollywood-Cowboy Sutherland weiß, wie Songs aufbereitet werden müssen. Dass kleine ausschmückende Geschichten den Hörer in den Bann schlagen.

Anzeige

Viele Geschichten hat Sutherland uns im Kino oder Fernsehen erzählt, weshalb die meisten der 1100 Fans ins hannoversche Capitol geströmt sind. Sie liebten Sutherland als gefährlichen Halbstarken in „Stand By Me“, als Vampir in „The Lost Boys“ und als Pistolero in „Young Guns“. Sie liebten ihn, wie er als Agent Jack Bauer in 205 Folgen der Echtzeitserie „24“ die Welt rettete. Und wie er zuletzt mit Pathos bis an die Kitschgrenze in drei Staffeln von „Designated Survivor“ als braver Tom Kirkman der ehrwürdige TV-Gegenpräsident zu dem verkorksten Trump im Real-Life-Washington war.

Sutherland gibt Feierabendgeheimnisse preis

Anzeige

Und so erzählt er in „Reckless & Me“ von der „schönsten friedvollsten Zeit“ seines Lebens, als er mit seinem Pferd Reckless ein Rodeochampion war. Oder gibt Feierabendgeheimnisse preis. Etwa, dass er zu dem Liebeslied „I’ll Do Anything“ inspiriert wurde, als er abends „Bridget Jones“ im Fernsehen sah, und Colin Firths Happy-End-Satz „I love you just the way you are“ hörte.

Die Erzählung zu seiner schönsten Ballade „Saskatchewan“ ist dann beinahe eine Novelle: dritter Schlaganfall der Mutter, Sutherland im Flugzeug nach Kanada, nicht wissend, ob die Mutter noch vor der Landung sterben wird. Einen Song schreibt er auf seinem Flugzeugsitz: „Ich geh zurück nach Saskatchewan / um meine Mutter zu beerdigen“. Dann hört er im Krankenhaus jemanden „schimpfen wie einen Seemann“, es ist die Mutter, die sich dann binnen eines halben Jahres wundersamerweise bestens erholt - ihre Erinnerung kommt wieder, der Humor auch. Sutherland traut sich schließlich, der Mutter seinen Abschiedssong vorzuspielen, fürchtet, sie werde das Lied und obendrein ihn hassen. Aber sie liebt ihn. Liebt beide. Wenn das nicht der Stoff ist, aus dem Country gewoben ist? Das Publikum jedenfalls feiert den Storyteller Sutherland.

Sutherlands Leute klingen wie die Texaner von ZZ Top

Am Ende bricht dann Bluesrock über das Volk im Capitol herein. Mit Tom Pettys „Honey Bee“ wird alles laut und rockig, gibt es saftige Gitarrenjams, die die Band als echte Gemeinschaft ausweisen, nicht als Söldner eines Stars. Mit „I shot a Man in Laredo“ beginnt ganz am Schluss „Agave“, die Story eines Killers, der nicht wie zur Geliebten über die rettende Grenze will. Was natürlich schiefgeht und in einem Showdown endet. Hier wird nun alles reiner Rock’n’Roll. Sutherlands Leute klingen jetzt wie die Texaner von ZZ Top. Und wenn er für seinen Antihelden singt „Mein Blut fließt kalt, jetzt weiß ich, dass ich nicht alt werde“, fühlt man sich fast wie in einem Western.

Aktuelles Album: Kiefer Sutherland „Reckless & Me“ (Sonderedition als Doppelalbum mit der Konzert-CD „Live in Berlin) (BMG), bereits erschienen.