Historischer Chartrekord: Drake mit neun Songs in US-Top-Ten

Los Angeles. Der kanadische Rapper und R&B-Sänger Drake (34, „God‘s Plan“) hat einen Chartrekord aufgestellt. Gleich neun Songs seines neuen Albums „Certified Lover Boy“ haben es in der vergangenen Woche in die Top Ten der US-Singlecharts geschafft. Das berichtet das US-Magazin „Billboard“, das die Charts herausgibt. Der vorherige Rekord lag demnach bei sieben Top-Ten-Hits und wurde bislang viermal erreicht - von Michael Jacksons „Thriller“ (1982), Bruce Springsteens „Born in the USA“ (1984), Janet Jacksons „Rhythm Nation 1814“ (1989) sowie Drakes „Scorpion“ (2018).

Fünf Songs von „Certified Lover Boy“ debütierten zudem in den Top Five. Somit zieht der Kanadier auch mit den Beatles gleich: Die Briten besetzten 1964 die ersten fünf Plätze der Billboard Charts. Seitdem war das keinem Künstler mehr gelungen.

„Certified Lover Boy“ ist Drakes sechstes Studioalbum und erschien am 3. September. Zuerst hatte der Rapper das Album 2020 angekündigt, den Termin dann aber mehrmals verschoben, unter anderem wegen gesundheitlicher Probleme im Zusammenhang mit einer Knie-Operation.