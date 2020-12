Helene Fischer führt deutsche Album-Charts an

Anzeige

Anzeige

Baden-Baden. Sie singt auf ihrer neuen Platte mit Josh Groban, Bryan Adams, sogar mit Queen. Es gibt zudem ein Duett mit Kiefer „24″ Sutherland, eins mit Peter Maffay und sogar eins mit dem toten Elvis. Helene Fischers Doppelalbum „Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente (Vol. 1)“ hat es aktuell auf Anhieb an die Spitze der Charts geschafft.

Alles andere hätte in Pop-Deutschland auch überrascht. Fischer gehört seit Jahren zu den beliebtesten deutschen Sängerinnen. So nimmt es auch niemanden Wunder, dass sie mit 1279 Wochen die längstplatzierte Album-Charts-Künstlerin hierzulande ist.

Mit AC/DCs „Power Up“ geht es abwäts - aber nur einen Platz

Anzeige

Das bedeutete auch. „Power down“ für „Power Up“. Aber nicht allzu tief runter, Das neue Album der australischen Metal-Rock‘n‘Roller von AC/DC rutschte - nach stolzer viermaliger Führung -auf Platz zwei.

Neu eingestiegen sind Unheilig („Schattenland“, Platz 12), Roxette („Bag Of Trix Vol. 1“, 14), Rapperin Loredana („Medusa“, 15) und US-Sängerin Taylor Swift mit „Evermore“ (24).

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Im Single-Ranking stehen die Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey) und „Last Christmas“ (Wham!) zum dritten Mal in Folge ganz oben. Neu dazugekommen ist auf Platz drei „Lost“ von Samra & TOPIC42. Zu den weiteren Top-Titeln zählen „Driving Home For Christmas“ (Chris Rea, Platz vier) und auf Platz 5 „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ mit Melanie Thornton.