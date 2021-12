J. K. Rowlings Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ feiert Premiere in Hamburg

Anzeige

Hamburg. Monatelang mussten Fans des Zauberlehrlings warten, nun können die Zuschauer das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg erleben. Die deutschsprachige Erstaufführung im Mehr!-Theater am Großmarkt sollte eigentlich bereits im März 2020 auf die Bühne kommen, doch wegen der Corona-Pandemie wurde das Projekt wenige Tage vor seinem Start gestoppt. Nun aber dürfen Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und deren Kinder in Hamburg die genesenen und geimpften Besucher verzaubern.

Prominente Gäste besuchen Premiere

Die offiziellen Premiere besuchten zahlreiche prominente Gäste wie der Sänger Alexander Klaws, die Journalisten Anja Reschke sowie die Schauspieler Sky du Mont, Till Demtroeder, Bettina Zimmermann und Wayne Carpendale. Letzterer kam mit seiner Frau, der Moderatorin Annemarie Carpendale. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) besuchte die Vorstellung mit seiner Frau.

Alexander Klaws, Sänger, und seine Frau Nadja kommen zur Deutschlandpremiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Mehr! Theater am Großmarkt. © Quelle: Georg Wendt/dpa

„Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Bücher geliebt“, sagte Schauspieler Jo Weil kurz vor dem Beginn der Aufführung. Nachrichtenmoderator Ingo Zamperoni zeigte sich bei der Premiere ebenfalls als Harry-Potter-Fan: „Ich habe alle Bände mit meinen Kindern gelesen. Wir waren auch in London in den Studios.“ Die Abenteuer und Geschichten seien Teil seines Vaterseins.

Im Mittelpunkt der Aufführung stehen die Kinder der berühmten Eltern, die ihre ganz eigenen Kämpfe austragen müssen und so aus Versehen eine düstere Version der Zauberwelt schaffen. Das erste Harry-Potter-Buch von Joanne K. Rowling erschien 1997. Es folgten sechs weitere. Vor 20 Jahren flimmerte der erste Kinofilm über die Leinwand und das Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“ wurde im Sommer 2016 in London uraufgeführt. Zeitgleich erschien das Buch als Theaterskript, quasi als achtes Potter-Buch.