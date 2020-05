“Harry Potter”-Erstausgabe für 33.000 Pfund versteigert

Anzeige

Eine Hardcovererstausgabe von “Harry Potter”, die in einem Müllcontainer gefunden wurde, wurde für 33.000 Pfund (rund 36.800 Euro) versteigert. Die seltene Kopie von “Harry Potter und der Stein der Weisen” wurde vor zwölf Jahren von einem Lehrer zusammen mit zwei Taschenbucherstausgaben entdeckt. Der anonyme Verkäufer fand die Bücher vor einer Schule, während er in einer Bibliothek aufräumte, berichtet BBC.

Nachdem die Taschenbücher schon für 3400 und 3000 Pfund (rund 3800 und 3350 Euro) verkauft wurden, zog der Verkäufer gegenüber BBC schon eine positive Bilanz: “Zu sagen, dass ich zufrieden bin, ist eine Untertreibung.” Die Taschenbücher wurden während einer Onlineauktion in der Bishton Hall in Staffordshire verkauft. Medienberichten zufolge wurden 1997 lediglich 500 gebundene Erstausgaben von “Harry Potter und der Stein der Weisen” gedruckt, von denen die meisten an Schulen und Bibliotheken geschickt wurden.

Käufer zahlt 33.000 Pfund für “Harry Potter”-Erstausgabe

Das gebundene Buch hatte vor der Auktion einer Schätzung nach einen Wert von 8000 bis 12.000 Pfund (rund 8900 bis 13.400 Euro) – da die Bindung beschädigt war. Ein privater britischer Käufer hatte das Buch nach “einem angespannten Auktionskampf” aber für stolze 33.000 Pfund ersteigert, erklärte das Auktionshaus Hansons Auctioneers gegenüber BBC.

Es ist das dritte Exemplar einer gebundenen Erstausgabe, die das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten fand. Buchexperte Jim Spencer beschrieb die gebundenen Erstausgaben als “den Heiligen Gral” für Sammler. “Es war wunderbar zu sehen, wie die Harry-Potter-Bücher so gut abschneiden und so intensive Gebote auslösen.”