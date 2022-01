Trauer um Hardy Krüger: „Eine der wichtigsten Stimmen Nachkriegsdeutschlands“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die „künstlerische Kraft“ des am Mittwoch gestorbenen Schauspielers Hardy Krüger gewürdigt. Krüger habe über Jahrzehnte hinweg Millionen Menschen als Schauspieler, Schriftsteller und Weltreisender in seinen Bann gezogen, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Berlin. „Auch als Grenzgänger und überzeugter Demokrat bleibt sein bewundernswertes Engagement gegen Rechtsextremismus unvergessen.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg habe Krüger zu den ersten deutschen Schauspielern gehört, die es wieder zu internationaler Anerkennung brachten. In der TV-Sendung „Weltenbummler“ habe er „mit wachem Blick und großer Empathie über seine Eindrücke von Ländern und Kulturen der ganzen Welt“ berichtet. „Hardy Krügers künstlerische Kraft und sein klares Einstehen gegen rechte Gewalt werden uns fehlen.“

Bildergalerie Hardy Krüger ist tot: Sein Leben in Bildern 1 von 15 1 von 15 Hardy Krüger verstarb unerwartet am 19. Januar 2021 in Palm Springs (Kalifornien). Geboren als Eberhard August Franz Ewald Krüger in Berlin spielte er In seinem Leben in zahlreichen Filmen die Hauptrolle und veröffentlichte mehrere Bücher. Krüger wurde 93 Jahre alt. @ Quelle: imago images / Lars Berg

Anzeige

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) schrieb bei Twitter: „Eine der wichtigsten Stimmen Nachkriegsdeutschlands ist gestorben. Hardy Krüger war nicht nur ein besonderer Schauspieler, sondern ein Weltstar und Weltenbürger mit Haltung, der sich bis zum Schluss gegen rechte Gewalt engagiert hat. Hamburg trauert.“

Hardy Krüger war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien gestorben, wie seine Agentur in Hamburg mitteilte. Der Schauspieler - einer der wenigen, denen nach dem Krieg eine internationale Karriere gelang - war in Hauptrollen in rund 75 Filmen zu sehen. Krüger schaffte den Durchbruch außerhalb Deutschlands in dem britischen Kriegsfilm „Einer kam durch“. An der Seite von John Wayne war er in „Hatari!“ zu sehen, gemeinsam mit James Stewart und Peter Finch in „Der Flug des Phoenix“.