Hamburger Filmfestival ohne Jurys und Party - dafür mit Streaming

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Das Hamburger Filmfestival wird in diesem Jahr coronabedingt auf vieles verzichten und gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Online-Streaming-Angebot gehen. “Verzichtet haben wir in diesem Jahr aufs Feiern, auf Jurys und auf fast alle Preise”, sagte Festivalleiter Albert Wiederspiel am Dienstag in Hamburg. Zudem ist das Festival deutlich kompakter als in den Vorjahren. So werden statt der üblichen rund 150 Werke zwischen dem 24. September und dem 3. Oktober noch 76 Filme aus 49 Produktionsländern gezeigt, darunter 21 Debütfilme und mehr als ein Dutzend Welt- und Europapremieren. Das Filmfest Hamburg ist das erste größere Filmfestival seit Beginn der Corona-Pandemie.

In den Kinos wird das Sitzplatzangebot aufgrund der Pandemie eingeschränkt sein. Für 49 Filme sollen zudem je so viele virtuelle Tickets verkauft werden, bis die Säle rein rechnerisch voll sind. Der Vorverkauf für alle Tickets startet am Donnerstag. Der Etat des Filmfestes liegt bei 1,1 Millionen Euro, davon kommen gut 850 000 Euro von der Stadt Hamburg.

Zu den internationalen und Europa-Premieren gehören neben dem Eröffnungsfilm "Enfant Terrible" von Oskar Roehler auch Moritz Bleibtreus Regiedebüt "Cortex" sowie "Gagarine" von Jérémy Trouilh und Fanny Liatard, "Rascal" von Peter Dourountzis und "Bis wir tot sind oder frei" von Oliver Rihs. Auf dem Filmfest werden zahlreiche bekannte Filmemacher und Schauspieler erwartet.