Hadern mit Deutschland – Die Kinodoku “Schlingensief” startet

Nein, nett oder harmonisch waren seine Filme nicht. Christoph Schlingensief war ein lauter Wüterich, verstörte und provozierte, ein künstlerischer Freigeist, der oft missverstanden wurde, wohl auch nicht unbedingt verstanden werden wollte. Vor ihm war nichts und niemand sicher, da wurden Bürger der einstigen DDR in “Das deutsche Kettensägenmassaker” (1990) in einem Horrorschlachtfest von Wessis “verwurstet”, die Hitler-Vergangenheit in “100 Jahre Adolf Hitler – Die letzte Stunde im Führerbunker” neu aufgerollt oder auf der Documenta X 1997 “Tötet Helmut Kohl” gefordert, in New York stand er mit dem Schild “Boycott German Goods” auf der Straße.

Viele von Schlingensiefs Provokationen gelten heute als Kult

Vieles, was damals als radikal und geschmacklos galt, hat heute Kultstatus. Seine Auseinandersetzung und sein Hadern mit Deutschland bilden den Fokus von Bettina Böhlers Dokumentarfilm über das “enfant terrible”, das über mehr als zwei Jahrzehnte den kulturellen und politischen Diskurs in diesem Land prägte, in seiner Überspitzung und Vergröberung der Wirklichkeit den Finger auf die Wunde bürgerlicher Selbstzufriedenheit legte und dahin ging, wo es wehtat.

Das wuchtig-unterhaltsame Porträt zeichnet seinen Weg von Oberhausen, wo der Apothekersohn bereits als Kind mit Film experimentierte, sich als Pubertierender in einen Kunstblutrausch stürzte, später trotz Ablehnung an der Filmhochschule zum Star des Underground aufstieg und nicht nur auf der Leinwand, sondern auch mit seinen Aktionen an Theatern wie Berliner Volksbühne, Wiener Burgtheater oder Schauspielhaus Zürich für Furore sorgte. Mit der Inszenierung von “Parsifal”, seiner ersten Oper, eroberte er 2004 sogar den Grünen Hügel von Bayreuth.

Die zweistündige Montage basiert auf privatem Super-8- und Videomaterial, Theateraufzeichnungen, Filmausschnitten, Kunstaktionen und Auftritten in Talkshows. Ein wahres Vergnügen sind die Interviews, vor allem der intellektuelle Austausch mit Alexander Kluge. Boehler, verantwortlich für den Schnitt von Schlingensiefs “Terror 2000 – Intensivstation Deutschland” (1992) und “Die 120 Tage von Bottrop” (1997), gelingt ein facettenreiches Mosaik dieser schillernden und in sich widersprüchlichen Ausnahmepersönlichkeit.

Komik und Ernst treffen in der Doku aufeinander

Das Interessante: Schlingensief erzählt selbst und da treffen oft Komik und Ernst aufeinander, einfach skurril seine Erinnerung an die Premiere seines zweiten Films “Menu Total” bei der Berlinale 1986, den Wim Wenders empört nach zehn Minuten verließ und nach ihm 400 andere Leute. Hinter Exzentrik und Exzessen ist aber auch Verletzbarkeit zu spüren, Empathie für die aus der kapitalistischen Gesellschaft Katapultierten. Ein Arbeitsberserker und kreatives Kraftpaket, vielleicht ahnte er sein frühes Ende, veröffentlichte sogar ein Tagebuch über seine Krebserkrankung. Am 21. August 2010 verlor der erst 49-Jährige den Kampf gegen die Krankheit und hinterließ eine schmerzhafte Lücke.

