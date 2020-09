Grütters und Vargas Llosa eröffnen Berliner Literaturfestival

Anzeige

Berlin. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat am Mittwoch gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) das 20. Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. Bei der Veranstaltung im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie hielt Vargas Llosa die Festrede. Der Musiker und Komponist Malakoff Kowalski spielte am Flügel Auszüge aus seinem Klavieralbum “Onomatopoetika”.

Bis 19. September werden nach Veranstalterangaben in diesem Jahr rund 150 Autorinnen und Autoren aus 50 Ländern auf dem Lesefestival vertreten sein, darunter Olga Tokarczuk, David Grossman, Daniel Kehlmann, Ingo Schulze, Nora Bossong, Thomas Hettche, Colum McCann, Eva Sichelschmidt, Ivan Krastev und Richard Ford. Geplant sind Lesungen und Gespräche sowohl analog als auch erstmals digital. So wird am Donnerstag Vargas Llosa im Kammermusiksaal mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen.

Grütters sprach in ihrem Grußwort von einem "beeindruckend weltläufigen Programm" des Literaturfestivals. Nach dem Lockdown sei das Festival ein langersehnter Hoffnungsschimmer nicht nur für Kulturliebhaber mit Entzugserscheinungen, sondern vor allem für die vielen Künstlerinnen und Künstler, die auf Live-Auftritte vor Publikum angewiesen sind, sagte die Kulturstaatsministerin und betonte: "Um das Bühnengeschehen wieder in Gang zu bringen, sind wir den Künstlerinnen und Künstler die Mühe differenzierter und individueller Abwägungen für jeden einzelnen Neustart schuldig."