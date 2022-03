Stars wie Billie Eilish und BTS treten bei Grammys auf

Anzeige

Los Angeles. Musik-Stars wie Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Jack Harlow, Brandi Carlile und Lil Nas X sollen bei der diesjährigen Grammy-Verleihung auftreten. Auch Bands wie die Brothers Osborne und BTS sollen dabei sein, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die 64. Grammy-Gala war ursprünglich für den 31. Januar geplant gewesen, wurde dann aber wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus auf den 3. April verschoben. Moderator der Veranstaltung ist der Comedian Trevor Noah.

Die Nominierungen für die Grammys waren bereits im November verkündet worden. US-Musiker Jon Batiste („We Are“) geht mit elf Nominierungen als Favorit in die Grammy-Verleihung. Dahinter folgen Sänger Justin Bieber („Peaches“), Rapperin Doja Cat („Kiss Me More“) und Singer-Songwriterin H.E.R. („Fight For You“) mit jeweils acht Nominierungen. Die Popsängerinnen Billie Eilish und Olivia Rodrigo können sich in sieben der insgesamt 86 Grammy-Kategorien Hoffnungen machen.

Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen.