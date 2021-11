„GQ Men of the Year“-Awards: Sänger Marteria ist gerne ‚oldschool‘

Anzeige

Auf kaum einer Veranstaltung kleiden sich Deutschlands prominente Herren so fein wie hier: Am Donnerstagabend wurden in Berlin die „GQ Men of the Year“-Awards verliehen. Bereits zum 23. Mal fand die Verleihung statt - in diesem Jahr als gesetztes Dinner mit 150 geladenen Gästen. Moderiert wurde die Show von Katrin Bauerfeind, ausgezeichnet wurden von den Machern des Männermagazins unter anderem als „Musician of the year“ Sänger Marteria und als „Comedian of the year“ Felix Lobrecht.

Entgegen des Namens der Veranstaltung erhielten auch Frauen Preise: So wurde Sängerin Zoe Wess „Newcomer of the Year“ und Supermodel Karolina Kurkova „Icon of the Year“. Bei den „Männern des Jahres“ ging es natürlich um ein Thema: Was ist ein Gentleman und was ist heute noch männlich? Moderator Jochen Schropp erklärte, das müsse man heute eigentlich gar nicht mehr definieren: „Klar, ich ziehe mir auch einen Anzug an. Aber es gibt Männer, die sich die Nägel lackieren, Männer, die Frauenkleider tragen, Frauen, die Anzüge tragen. Für mich zählt die Menschlichkeit - und wenn man da die Werte hat, die man schon vor 50, vor 100 Jahren hatte, dann ist das für mich schon genug.“ Sänger Marteria gab zu, gerne noch ‚oldschool‘ zu sein: „Ich mag das schon, die Rechnung zu bezahlen, die Tür aufzuhalten, an so kleine Sachen zu denken. Ich finde das wichtig, ein Mann kann auch ein guter Mensch sein. Dieses ganze Posergetue, was es ja auch viel im Hiphop gibt, ist alles Blödsinn.“

Viele Gäste brachten ihre Partnerinnen und Partner mit zur Verleihung, „Tatort“-Kommissar Vladimir Burlakov, der sich zuvor noch nie bei einer Veranstaltung mit einem Mann zeigte, brachte seinen Freund Martin mit. „Lustigerweise war das gar nicht so aufregend wie ich dachte“; sagte Burlakov zum RND: „Weil es für mich dann doch normal ist, mit meinem Partner einen schönen Abend zu haben und den jetzt heute mitzunehmen.“ Zu der Debatte um seine Schauspielkollegin Karin Hanczewksi, die nach ihrem Coming Out nach eigenen Angaben nur noch homosexuelle Rollen angeboten bekomme, hat Burlakov eine klare Meinung: „Ich mache mir da keine Gedanken: ich bin immer noch der gleiche Mensch und der gleiche Schauspieler wie letzte Woche, wie vor zwei Wochen“, so Burlakov zum RND. „Ich glaube, dass die Menschen, die an mein Talent glauben, mich auch weiterhin dafür besetzen, wer wir als Schauspieler sind und nicht, mit wem wir ins Bett gehen.“