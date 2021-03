„The Crown“ triumphiert - auch Darsteller von Prinz Charles und Lady Di ausgezeichnet

Anzeige

Beverly Hills. Sie waren das Traumpaar der 1980er-Jahre, standen dann in der aktuellen Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ über das britische Königshaus wieder im Mittelpunkt: Prinz Charles und Prinzessin Diana. Bei den Golden Globes räumten die Darsteller, die in die Rollen der beiden schlüpften, groß ab. Und „The Crown“ gewinnt dann auch noch den wichtigsten Serienpreis.

Zunächst erhielt „Prinzessin Diana“ Emma Corrin den Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Drama-Serie, setzte sich unter anderm gegen Olivia Coleman durch, die in „The Crown“ Königin Elisabeth verkörpert. Wenig später machte „Prinz Charles“ Josh O’Connor dann den Dopperlerfolg perfekt, er bekam den Golden Globe als bester Schauspieler in einer Drama-Serie. Er setzt sich unter anderem gegen Jason Bateman, Bob Odenkirk und Al Pacino durch.

Und damit nicht genug: „The Crown“ wurde anschließend auch noch als beste Drama-Serie ausgezeichnet.