Golden Globes Nominierungen: Magere Ausbeute für “Game of Thrones”

Wer hoch fliegt, der kann sehr tief fallen. Bei anderen Serien oder Filmen dürfte eine Nominierung für den Golden Globe für Jubelstürme sorgen, wenn "Game of Thrones" wie nun bei den Golden Globes 2020 nur ein einziges Mal nominiert wird, ist das jedoch etwas komplett anderes. Die Hit-Serie konnte in den vergangenen Jahren unzählige Preise einheimsen - im September etwa erst zwölf Emmys.

Nur Jon Schnee kann gewinnen

Die einzelne Nominierung ging an Kit Harington (32) für seine Darstellung des Jon Schnee als "Bester Serien-Hauptdarsteller - Drama". Er tritt an gegen Brian Cox ("Succession"), Tobias Menzies ("The Crown"), Billy Porter ("Pose") und Rami Malek ("Mr. Robot").

Die für "Game of Thrones" ungewohnt geringe Menge an Nominierungen dürfte damit zusammenhängen, dass die letzte Staffel sowohl bei vielen Fans als auch bei zahlreichen Kritikern nicht sehr gut angekommen ist. Die achte Season der Fantasy-Serie war sogar derart umstritten, dass eine Petition für ein Remake der Staffel bis heute von mehr als 1,8 Millionen Menschen unterzeichnet wurde. Schon im Juli hieß es von Seiten des Senders HBO allerdings, dass man nicht über einen Neudreh nachdenke.

