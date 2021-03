Helena Zengel geht bei Golden Globes leer aus - Preise für „Nomadland“ und „Borat“

Anzeige

Beverly Hills. Die deutsche Golden-Globes-Hoffnung Helena Zengel ist bei der Preisverleihung in der Nacht zu Montag leer ausgegangen. Die zwölfjährige Berliner Schülerin musste sich in der Filmkategorie beste Nebendarstellerin Hollywood-Star Jodie Foster geschlagen geben - die wurde für ihre Rolle in „The Mauritanian“ ausgezeichnet.

Zu den großen Gewinnern des Abend zählte das Road-Movie „Nomadland“ von Regisseurin Chloé Zhao: Es gewnn den Golden Globe als bestes Filmdrama. Zhao holte auch die Regie-Trophäe, erst als zweite Frau in der langen Geschichte der Golden Globes.

In der Komödien-Sparte siegte die bissige Satire „Borat Subsequent Moviefilm“ mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen, der auch den Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie erhielt. Wie schon 2006 war der Brite durch die USA gereist, kam mit Menschen ins Gespräch und verwickelte sie in mitunter komische oder auch entlarvende Situationen. Sein erster „Borat“-Auftritt hatte ihm ebenfalls die Trophäe eingebracht.

Helena Zengel fieberte in Berlin mit

Helena Zengel hatte während der Gala im schwarzen Kleid und mit schwarzem Hut in Berlin mitgefiebert. In dem Western „Neues aus der Welt“ spielte die Schülerin an der Seite von Oscar-Preisträger Tom Hanks ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Unter der Regie von Paul Greengrass gab Zengel ihr englischsprachiges Debüt. Die Rolle brachte ihr in Hollywood viel Aufmerksamkeit ein. Der Jungstar hatte vor zwei Jahren mit dem deutschen Film „Systemsprenger“ den ersten großen Erfolg.

Zengel musste Jodie Foster den Vortritt lassen. Die zweifache Oscar-Gewinnerin zeigte sich überrascht über die Ehrung: „Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich habe nie erwartet, wieder hier zu sein“, sagte Foster.

Auch für die zweite deutsche Golden-Globes-Hoffnung lief es nicht besser: Die Netflix-Produktion „Unorthodox“ der deutschen Regisseurin Maria Schrader war als beste Mini-Serie im Rennen, hatte aber gegen „The Queen‘s Gambit“ das Nachsehen.

Chadwick Boseman posthum geehrt

Die Golden Globes, nach den Oscars Hollywoods wichtigste Filmpreise, wurden in Beverly Hills und New York zum 78. Mal vergeben. Wegen der Corona-Pandemie lief die Gala diesmal weitgehend virtuell ab, die Nominierten wurden von Standorten in aller Welt zugeschaltet. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderierten die Zeremonie von getrennten Bühnen in Kalifornien und New York aus.

US-Schauspielerin und Sängerin Andra Day (36), die in „The United States vs. Billie Holiday“ die Jazz-Sängerin Billie Holiday verkörpert, wurde zur besten Drama-Darstellerin gekürt. In der Männerriege wurde Chadwick Boseman posthum für seine letzte Rolle in dem Jazz-Drama „Ma Rainey’s Black Bottom“ ausgezeichnet. Boseman war im vergangenen August im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben.

In der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ gewann das Familiendrama „Minari“ von US-Regisseur Lee Isaac Chung (42), der darin seine eigenen Erfahrungen als Kind koreanischer Einwanderer im ländlichen US-Staat Arkansas einbringt. Mit „Minari“, hauptsächlich in koreanischer Sprache gedreht, waren unter anderem Filme aus Italien, Frankreich und Dänemark im Rennen.