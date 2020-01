Golden Globes: Der Abend der großen Favoriten

Anzeige

Wenn die Veranstalter der Golden Globes könnten wie sie wollten, dann würde Jennifer Aniston am Sonntag den Preis für den besten Nebendarsteller überreichen und Brad Pitt den Preis für die beste Hauptdarstellerin in einer Fernsehserie. So kämen die Fans des einstigen Traumpaares höchstwahrscheinlich die Gelegenheit, ihre Idole zumindest auf dem Bildschirm wieder vereint zu sehen - und das gleich zwei Mal. Denn Jennifer Aniston ist Favoritin für ihre Rolle in „The Morning Show“ und Brad Pitt für seine in „Once Upon A Time in Hollywood“. Selbst wenn es nicht so kommt, werden die TV-Kameras im Ballsaal des Beverly Hilton Hotels die beiden sicher in fast greifbarer Nähe zueinander erwischen. Denn Pitt sitzt an Tisch 5 direkt an den Bühne und Aniston gleich hinter ihm an Tisch 6.

Gut, dass es diesen Spannungsmoment gibt. Denn sonst muss man sich bei der 77. Golden Globe-Feier nicht auf die Nägel beißen, selten schien der Ausgang so klar zu sein: Rene Zellweger ist in ihrer perfekten Verkörperung von Hollywood-Legende „July“ (Garland) auf der Siegerstraße in der Drama-Kategorie. Was die Comedy-Seite angeht, wird das Socia-Media-Publikum zum Zuge kommen. Denn da ist die Rapperin Awkwafina schon der große Name, den sie sich jetzt mit „Farewell“ auch im Film macht.

Regie-Legenden Quentin Tarantino und Martin Scorcese nominiert

Antonio Banderas hat genügend Verehrer(innen), um als Star im Drama „Pain and Glory“ seinem heißen Konkurrenten Joaquin Phoenix („Joker“) den Golden Globe für besten Drama-Darsteller vor der Nase wegzuschnappen. Auf der Comedy-Seite dürfte dem Comeback von Eddie Murphy („Dolemite Is My Name”) nicht einmal Leonardo DiCaprio (“One Upon A Time in Hollywood“) gewachsen sein.

Beim besten Regisseur kommt Taktik ins Spiel. Da stehen sich Quentin Tarantino und Martin Scorcese gegenüber. Und wer möchte schon einen der Titanen vergrätzen. Die Lösung: Keiner von beiden gewinnt, stattdessen nimmt Bong Jong Ho (sein „Parasites“ war die Sensation in Cannes) den Golden Globe mit nach Südkorea.

Damit wäre der Weg frei, dass Tarantino und Scorcese die Trophäen für beste Film-Comedy („One Upon A Time in Hollywood“) und bestes Film-Drama („The Irishman“) unter sich aufteilen. Wenn da nicht für Scorcese die Weltkrieg-Tragödie „1917“ des englischen Regie-Stars Sam Mendes im Wege stünde.

Zumindest nach den Globes feiern Aniston und Pitt zusammen

Eigentlich hätte Jennifer Lopez als eine der Hauptdarstellerinnen von „Hustlers“ ins Globe-Rennen gehen können. Aber sie begnügte sich mit einer Nominierung als Nebendarstellerin – damit ihre Chancen größer sind.

Und jetzt noch einmal zurück zu Brad Pitt. Damit er gegen die Konkurrenz von Tom Hanks („A Beautiful Day in the Neigborhood“) über Al Pacino (“The Irishman”) bis zu Antony Hopkins („The Two Popes”) gewinnt, muss Jennifer Anniston ihm schon fest die Daumen drücken.

Sollte das nicht reichen, kann sie ihn anschließend immerhin trösten. Im Anschluss in die Golden Globes sind beide zur selben Privatparty im Sunset Tower Hotel eingeladen.