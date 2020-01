Golden Globes 2020: Promis machen auf Buschfeuer in Australien aufmerksam

Anzeige

Los Angeles. Der australische Schauspieler Russell Crowe (55) hat seine Dankesrede bei den Golden Globes für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik genutzt. „Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel“, ließ Crowe von Laudatorin Jennifer Aniston verlesen. Sie erklärte, er sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben. „Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist“, zitierte Aniston ihn weiter. Crowe gewann am Sonntagabend in Los Angeles den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder einem Fernsehfilm für „The Loudest Voice“.

Russell Crowe, in absentia, with perhaps the most poignant statement you'll hear tonight pic.twitter.com/Tx0H5RruoU — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2020

Doch Crowe war nicht der einzige, der auf die Buschfeuer in Australien aufmerksam machte. Auch Moderatorin Ellen DeGeneres, die dieses Jahr mit dem "Carol Burnett Award" ausgezeichnet wurde, sagte "lasst mich zu erst ein paar Worte sagen: Australien, wir lieben euch. Unsere Herzen sind bei euch."

Auch Ex-"James Bond"-Darsteller Pierce Brosnan, der mit seinen Söhnen auf der Bühne stand, sagte in seiner Rede: "Bleibt stark. Wir denken an euch."

Schauspielerin Nicole Kidman und ihr Mann Keith Urban sind sogar persönlich betroffen - auch ihr Wesen in Australien ist von dem Feuer bedroht, wie sie am Roten Teppich verriet: "Ich bin mit meinen Gedanken bei den schlimmen Bränden."

