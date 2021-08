„Get Get Down“: DJ und Produzent Paul Johnson stirbt nach Covid-19-Erkrankung

Anzeige

Chicago. Mit ihm geht einer der einflussreichsten House-Produzenten überhaupt – und ein Pionier dieser Musik: Im Alter von 50 Jahren ist DJ Paul Johnson am 4. August gestorben, wie über seine Facebook-Seite bekannt gegeben wurde. Auch sein Agent bestätigte die traurige Nachricht um den Chicagoer gegenüber „Mixmag“. Erst im Juli veröffentlichte Johnson via Instagram Videos aus dem Krankenhaus, in denen er mitteilte, er sei positiv auf Covid-19 getestet worden. Dann verschlechterte sich seine Lage. Dass er an den Folgen der Coronavirus-Infektion starb, gilt als wahrscheinlich.

In den Neunzigern produzierte Johnson Musik für namhafte Chicagoer House-Labels, unter anderem Moody, Dancemania, Relief, Nite Life, Defected. Das Label Dust Traxx gründete er im Jahr 1997 mit. Sein zwei Jahre später veröffentlichter Song „Get Get Down“ avancierte zu einem seiner größten internationalen Hits, in mehreren europäischen Ländern erreichte er Top-Ten-Platzierungen. Mit Robert Armani nahm er unter dem gemeinsamen Namen Traxxmen und mit Gant Garrard als Brother 2 Brother Platten auf. Bis ins Jahr 2021 war er als Tour-DJ und Plattenkünstler aktiv.

Wie groß sein Einfluss auf House-Musik und jüngere Produzenten war, belegt auch folgendes Beispiel: Im Song „Teachers“ von Daft Punk taucht sein Name in einer Reihe von Einflüssen des Duos auf. Paul Johnson ist direkt der Erste, der genannt wird.

Mit Rollstuhl am DJ-Pult

Johnsons Karriere nahm in den Achtzigerjahren ihren Anfang, damals veranstaltete er Partys im Keller seiner Mutter und legte selbst auf. Bereits mit 13 Jahren soll er sich als DJ probiert haben. In jenem Keller kam es einst zu einem folgenschweren Unfall. Versehentlich entlud sich die Schusswaffe eines Freundes und Paul Johnson wurde getroffen. Anschließend war er auf die Unterstützung eines Rollstuhls angewiesen. Im Jahr 2003 wurde ihm zunächst ein Bein, 2010 nach einem Autounfall schließlich das andere Bein amputiert.

„Dieser Teil meines Lebens nimmt 80 Prozent von allem ein“, erklärte Johnson in einem 2014 veröffentlichten Interview, das er in einem Krankenhausbett führte. „Ich lächle immer, wenn ich auf der Straße bin, ich tue immer alles, was jemand will“, so der House-Produzent. „Aber wenn ich nach Hause komme, tut es mir weh.“