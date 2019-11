Gerüchte um “Fast & Furios 9”: Kommt Paul Walkers Figur zurück?

Anzeige

Anzeige

Gibt es ein Comeback für Brian O'Conner? Paul Walkers Figur aus den "Fast & Furious"-Filmen könnte Gerüchten zufolge im neunten Teil der Filmreihe einen Auftritt haben - sechs Jahre nach dem Tod des Schauspielers. Laut "ladbible.com" sollen Insider berichtet haben, dass angeblich nach einem Double für Walker gesucht werde.

Walker starb bei Autounfall

Paul Walker starb am 30. November 2013 bei einem Autounfall in Kalifornien. Um die Dreharbeiten des siebten Teils der "Fast & Furious"-Reihe - die durch den Tod Walkers erstmal zum Erliegen kamen - beenden zu können, schlüpften damals seine Brüder Cody (31) und Caleb (42) in einigen Szenen in die Rolle Walkers. "Fast & Furious 9", gedreht von Regisseur Justin Lin, wird im Mai 2020 in die Kinos kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/hub/spot