“German Film Office” eröffnet in New York - als Support für deutsche Filme

Berlin. Um deutsche Filmproduktionen auf dem US-Markt zu unterstützen, eröffnen die Filmförderzentrale German Film und das Goethe-Institut zum 1. Oktober in New York das German Film Office. Die Leitung des Auslandsbüros übernimmt Sara Stevenson, die zuvor am Goethe-Institut New York für Film und bildende Kunst zuständig war, wie die Organisationen am Dienstag in Berlin mitteilten. Zu den Zielen gehören Werbung und Vermarktung deutscher Filme, Trends der Filmszene in New York und den USA aufzuspüren, mehr deutsche Filme in US-Programmkinos zu bringen und Urheber beim Rechteverkauf zu unterstützen.

Unter den ersten Projekten sind eine Kooperation mit SundanceTV, die zwei Folgen von "Deutschland 89" als Sneak Preview zeigt, mehrere "German Movie Nights", eine Kooperation mit dem Museum of Modern Art sowie eine Tournee mit Filmen deutscher Nachwuchsregie-Talente.

US-Markt für deutsche Filmproduktionen “enorm wichtig”

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erklärte, mit dem German Film Office gewinne das deutsche Filmschaffen weiter an internationaler Strahlkraft. Das Büro wird von der Kulturstaatsministerin und dem Auswärtigen Amt gefördert.

Laut German Film ist der US-Markt für deutsche Filmproduktionen "enorm wichtig". 2019 habe er knapp acht Millionen Euro eingespielt und damit einen Anteil von 12,8 Prozent am weltweiten Vertrieb deutscher Filme erreicht.