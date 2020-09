Ganz von dieser Welt: Der polnische Oscarkandidat “Corpus Christi”

Anzeige

Unglauben ist aus den Augen des so gläubigen Daniel herauszulesen, als er das erste Mal vor der Gemeinde steht: All diese Menschen in den Kirchenbänken vor ihm hängen ja tatsächlich an seinen Lippen!

Nur langsam macht seine Verblüffung einem inneren Leuchten Platz. Keine Frage, der junge Mann hat seine Berufung gefunden – entgegen aller Wahrscheinlichkeit für einen wie ihn, der es sich eben noch gefallen lassen musste, als “menschlicher Abschaum” bezeichnet zu werden.

Von nun an wird Daniel (Bartosz Bielenia) anerkannt als Priester in einer, nun ja, ziemlich gottverlassenen Gemeinde irgendwo im ländlichen Polen. Das einzige Problem: Daniel hat nie ein Priesterseminar von innen gesehen.

Einem vorbestraften Kriminellen wie ihm steht dieses nicht offen. So weit würde sich die erzkonservative katholische Kirche Polens niemals herablassen (und die meisten anderen Kirchen würden das wohl auch nicht tun). Eigentlich sollte Daniel im örtlichen Sägewerk seine Bewährungszeit abarbeiten, deshalb schuckelte er per Bus quer durchs Land hierher.

Das Kinodrama “Corpus Christi”, so betont Regisseur Jan Komasa, beruhe im Kern auf wahren Begebenheiten. Im östlichen Nachbarland Deutschlands hat sein Film, wie so manch anderer über die Kirche auch, einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Es handelt sich um den Oscarkandidaten Polens, der sich im Februar der Übermacht der südkoreanischen Satire “Parasite” geschlagen geben musste.

“Klerus” löste einen Skandal aus

Andere Kirchenfilme sorgten jüngst für regelrechte Skandale in Polen. Besonders galt das für “Klerus” (2018), in dem Missbrauch, Trunksucht und Bereicherungsstreben gnadenlos angeprangert wurden. Und auf Youtube wurde der Dokumentarfilm “Sag es niemandem” (2019) über sexuelle Gewalt katholischer Priester an Minderjährigen innerhalb von Stunden eine Million Mal aufgerufen – auch in Polen lässt sich die Missbrauchsdebatte nicht mehr unter den Teppich kehren.

Die so tief in der Gesellschaft verwurzelte polnische katholische Kirche steckt genauso in der Krise wie anderswo auch. Immer weniger junge Männer wollen sich zum Priester ausbilden lassen, immer skeptischer werden die Gläubigen gegenüber der Machtherrlichkeit dieser Institution. Auch die offen bekundete Nähe der polnischen Kirche zur nationalkonservativen Regierung ist vielen ein Dorn im Auge.

Pfarrer auf Entziehungskur

“Corpus Christi” setzt allerdings nicht auf Provokation. Eher ließe sich der Film als Aufruf zur Umkehr verstehen. In diesem Werk steckt eine Anleitung, wie Kirche und Glaubensvolk wieder zueinander finden könnten. Auch wenn das der alkoholkranke Pfarrer bei der ersten Begegnung mit dem vermeintlichen jungen Kollegen anders sieht: “Große Gemeinde, wenige Gläubige”, sagt er. Und dann verschwindet er wohl zu einer Entzugstherapie.

In einem unbedachten Moment hatte sich Daniel gegenüber einer jungen Frau prahlerisch als Priester ausgegeben. Vielleicht wollte er, der “menschliche Abschaum”, auch einfach mal wertgeschätzt werden. Und dann hatte sich die Situation verselbstständigt. Marta (Eliza Rycembel) eskortierte ihn ins Pfarrhaus, und der örtliche Geistliche bat ihn, für ein paar Tage seine Stelle einzunehmen. Auf viel mehr Erfahrung als auf die eines begeisterten Messdieners hinter Gittern kann Daniel nicht zurückgreifen.

Heiligenschein? Fehlanzeige

Viele komische Momente stecken in dieser Ausgangslage. Während der Beichte ruft Daniel geistliche Gesprächsbausteine vom Handy ab. Dann gibt er der Sünderin in der Kabine alltagspraktische Tipps: Wenn sie ihr Kind geschlagen habe, möge sie doch bitte mit ihm als Sühne einen schönen Fahrradausflug unternehmen. Und damit das Kind gar nicht erst zu rauchen anfange, solle sie ihm eine Schachtel besonders starker Zigaretten anbieten. “

“Corpus Christi” ist aber keine Komödie, keine Köpenickiade – und erst recht nicht wird Daniel von einem Heiligenschein umhüllt. Was sein Wirken in der Gemeinde so erfolgreich macht, ist gerade, dass er so weltlich daherkommt. Er kifft und tanzt, prangert die Gier an und zweifelt am Sinn des Zölibats.

Allerdings: Ein wenig zu eloquent kommt dieser Vertretungspfarrer irgendwann in seinen Predigten daher. Andererseits sieht sich Daniel auch in der Pflicht, eine Aufgabe zu erfüllen: Ein Jahr zuvor zerriss ein Unglück die Gemeinde. Ein Autofahrer aus dem Dorf tötete sechs junge Menschen. Auch der Bruder von Marta starb. Eine Art Schrein am Straßenrand mit den Fotos der Opfer kündet von dem schmerzenden Verlust.

Ist vielleicht doch noch Vergebung möglich? Gelingt Daniel die Versöhnung inmitten von Verbitterung und Hass? Und welchen Preis muss er dafür zahlen, sich zwischen die Fronten zu stellen?

Hauptdarsteller Bielenia mit seinen hohlen Wangen, den tiefliegenden Augen und dem asketischen Körper ist die perfekte Besetzung für diese subversive Rolle. Fragt sich nur, ob der Regisseur Erlösung für seinen Protagonisten im Programm hat.

“Corpus Christi”, Regie: Jan Komasa, mit Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 115 Minuten, FSK 16