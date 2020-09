Ganz im Banksy-Stil: Mysteriöser Bronzemann erst in Bremen, dann in Hamburg aufgetaucht

Eine Bronzestatue, die einen Mann mit Kapuzenpulli darstellt, der eine Spraydose in der Hand hält, steht am Pfeiler des U-Bahn-Viadukts am Rödingsmarkt. Wie schon in Bremen ist nun auch in Hamburg eine Bronzeskulptur unklarer Herkunft aufgetaucht. Im Mai war in den Bremer Wallanlagen heimlich eine Bronzeskulptur aufgestellt worden. © Quelle: Daniel Reinhardt/dpa