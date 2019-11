“Frozen”, “Shrek” und Co.: Das sind die erfolgreichsten Animationsfilme

Anzeige

Es ist wohl eine der heiß ersehntesten Fortsetzungen, seit es Animationsfilme gibt. "Die Eiskönigin 2" startet am 20. November in den deutschen Kinos und führt die Abenteuer der Schwestern Anna und Elsa fort. Natürlich sind in „Die Eiskönigin 2“ auch Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf dabei. Die Regisseure des ersten Teils, Chris Buck und Jennifer Lee, sind ebenfalls wieder an Bord.

"Frozen" gehört zu den erfolgreichsten Animationsfilmen aller Zeiten. Auf welchem Platz er liegt und wer es noch in die Top Ten geschafft hat, zeigt die Bildergalerie im Überblick:

Bildergalerie Das sind die erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten 1 von 12 1 von 12 Mit "Die Eiskönigin 2" kommt ab dem 20. November die Fortsetzung des beliebten Animationsfilms in die deutschen Kinos. Doch gehört Anna, Elsa, Olaf und Co. auch der Thron? Das sind die erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. @ Quelle: -/Disney/dpa

Acht Filme knacken Milliarden-Dollar-Marke

Die acht erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten haben jeweils weltweit über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Ob auch "Die Eiskönigin 2" die Milliarden--Dollar-Marke knackt und womöglich den Sieger vom Podest kickt? Gute Chancen hat der Film auf jeden Fall.

RND/jst