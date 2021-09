„French Exit“ im Kino – One-Woman-Show mit Michelle Pfeiffer

Dieser Bahnstreik ist ein Wahnstreik

Fünf Tage Streik: Der Machtkampf der GDL rechtfertigt keinen so massiven Eingriff in den Alltag von Millionen von Menschen. Auf EU-Ebene beginnt heute das Nachdenken über den eigenen Anteil am Desaster in Afghanistan. Der Trend geht in Richtung europäische militärische Souveränität – das haben auch die drei deutschen Wahlkämpfer Laschet, Scholz und Baerbock erkannt.