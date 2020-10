Wegen Corona: Frankfurt sagt Weihnachtsmarkt ab

Anzeige

Anzeige

Frankfurt a.M.. Nach einem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen hat Frankfurt am Main den Weihnachtsmarkt abgesagt. Außerdem müssen ab Montag Mund-Nasen-Bedeckungen bei allen öffentlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Einrichtungen sowie in der gesamten Innenstadt getragen werden, wie die Stadt am Samstagabend mitteilte.

Die erlaubten Kontakte wurden zudem weiter eingeschränkt: So seien Aufenthalte im öffentlichen Raum nur alleine oder in Gruppen von höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Frankfurt zuletzt bei einem Wert von 176,1. Das bedeutet, es gab statistisch pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage über 176 Neuinfektionen.