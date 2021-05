„Last Action Hero“-Schauspieler Frank McRae gestorben

Anzeige

Los Angeles. Der US-amerikanische Schauspieler Frank McRae, bekannt aus „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ und „Last Action Hero“, ist tot. Er starb am 29. April im kalifornischen Santa Monica an einem Herzinfarkt, wie seine Schwiegertochter Suzanne McRae am Mittwoch den Branchenblättern „Variety“ und „Deadline.com“ mitteilte. McRae wurde 80 Jahre alt.

„Last Action Hero“ und „Rocky II“

Der frühere Profi-Football-Spieler wechselte in den 1970er-Jahren vor die Kamera und wirkte in Dutzenden Filmen mit. Der hochgewachsene Darsteller hatte vor allem Action-Rollen. Mit Sylvester Stallone drehte er Filme wie „F.I.S.T. – Ein Mann geht seinen Weg“ und „Rocky II“, mit Arnold Schwarzenegger trat er in „Last Action Hero“ auf. An der Seite von Timothy Dalton war er 1989 in „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ in der Rolle des Bond-Gefährten Sharkey zu sehen.

McRae wirkte auch in Action-Komödien wie „Die schrillen Vier auf Achse“ und „Das Wunder in der 8. Straße“ mit. Neben Eddie Murphy und Nick Nolte war er in „Nur 48 Stunden“ zu sehen.