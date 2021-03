Forderung nach Öffnung des „Hitler-Balkons“ in Wien: „Betretungsverbot kein angemessener Umgang“

Anzeige

Wien. Der sogenannte Hitler-Balkon auf dem Wiener Heldenplatz sollte nach dem Willen der Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich (HdGÖ), Monika Sommer, künftig für Besucher zugänglich gemacht werden. „Ein Betretungsverbot wie bisher ist kein angemessener Umgang“, sagte Sommer. Allein der Blick von dort auf das Kanzleramt, das Parlament, den Amtssitz des Bundespräsidenten und das Wiener Rathaus sei geeignet, über die Demokratie als Gegengewicht zu diktatorischen Entwicklungen aufzuklären.

„In einem ersten Schritt sollte es Führungen für angemeldete Interessierte geben“, sagte Sommer. In einer Umfrage unter den Besuchern des in der Hofburg untergebrachten Hauses der Geschichte habe sich eine klare Mehrheit für einen Öffnung und eine Auseinandersetzung mit diesem historisch belasteten Ort ausgesprochen.

Hitler hatte dort „Anschluss“ seiner Heimat an das Deutsche Reich verkündet

Von der rund 200 Quadratmeter großen Terrasse der Hofburg, die meist Balkon genannt wird, hatte der in Österreich geborene Diktator Adolf Hitler (1889-1945) am 15. März 1938 unter dem Jubel der Massen, den „Anschluss“ seiner Heimat an das Deutsche Reich verkündet. Der Schritt war eine wesentliche Etappe auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg.

Mit ihrem Vorstoß, den Balkon in das Ausstellungsareal des HdGÖ zu integrieren, möchte Sommer diesen tabuisierten Ort neu definieren. „Auch 76 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft sorgen NS-kontaminierte Häuser für heftige Debatten. Die Terrasse der Neuen Burg zu öffnen wäre ein wichtiges Symbol für einen neuen Umgang der Republik mit diesen verstörenden Orten“, meint Sommer.

Das erst vor zwei Jahren eröffnete HdGÖ ist das einzige größere zeitgeschichtliche Museum Österreichs und hatte 2019 mehr als 100.000 Besucher.