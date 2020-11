Folgen der Pandemie: Pariser Kult-Buchladen in Not

Anzeige

Paris. Der Pariser Kult-Buchhandlung „Shakespeare and Company“ steht das Wasser bis zum Hals. Das Geschäft, das 1922 James Joyces „Ulysses“ veröffentlichte, bittet Leser um Unterstützung. Denn nach pandemiebedingten Verlusten und dem Lockdown in Frankreich im Frühjahr steht die Zukunft der historischen Institution am Ufer der Seine auf der Kippe.

Der Laden mit seinem englischsprachigem Angebot informierte seine Kunden in der vergangenen Woche in einer E-Mail über seine finanziellen Nöte und ermunterte sie, ein Buch zu kaufen. „Seit den ersten Schließungen im März haben wir 80 Prozent unseres Umsatzes verloren, so dass jetzt unsere gesamten Rücklagen aufgebraucht sind“, sagte Inhaberin Sylvia Whitman, Tochter des verstorbenen Eigentümers George Whitman, der Nachrichtenagentur AP. Seit dem 30. Oktober befindet sich Paris erneut im Lockdown, der zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten die Schließung aller nicht lebensnotwendigen Geschäfte vorsieht.

Sie sei seit der E-Mail von Hilfsangeboten für „Shakespeare and Company“ überwältigt worden, erzählt Whitman. Binnen einer Woche sei eine Rekordzahl von 5000 Online-Buchbestellungen eingegangen – im Vergleich zu etwa 100 in einer normalen Woche. Die Unterstützung kommt aus allen Ecken der Gesellschaft: von Studenten bis zum ehemaligen Staatspräsidenten François Hollande, der als Reaktion auf den Aufruf vor dem Lockdown dem Buchladen mit Blick auf Kathedrale Notre Dame einen Besuch abstattete.

Geschäftsgründer wollte Kreativität von Schriftstellern fördern

Viele Pariserinnen und Pariser kontaktierten Whitman, um für das Geschäft zu spenden – ohne ein Buch kaufen zu wollen – und um ihre persönlichen Erinnerungen zu teilen. So mancher berichtete, wie er sich in dem Laden einst verliebte oder sogar zwischen den Bücherregalen schlief. Ihr Vater habe Menschen in der Buchhandlung übernachten lassen, insgesamt 30.000, erzählt Whitman. Die Geschäftsgründer hätten damit die Kreativität von Schriftstellern fördern wollen. So lautet denn auch das Motto an der Wand des Geschäfts: „Sei nicht ungastlich zu Fremden, denn sie könnten verkleidete Engel sein.“

Die Welle der Solidarität ist wohl wenig überraschend für den Ort, der oft als berühmtester unabhängiger Buchladen der Welt beschrieben wird. „Shakespeare and Company“ wurde 1919 von Sylvia Beach gegründet und entwickelte sich zum kreativen Zentrum für ausländische Autoren wie Ernest Hemingway, T.S. Eliot, F. Scott Fitzgerald und James Joyce.

Über Beachs Entscheidung, Joyces bahnbrechenden Roman „Ulysses“ mit seinem mehr als 700 Seiten herauszugeben sagt Whitman heute: „Niemand sonst hat es gewagt, ihn in vollem Umfang zu veröffentlichen. Sie ist zu einer der kleinsten Verlegerinnen eines der größten Bücher des Jahrhunderts geworden.“

Joyce nannte Beachs Laden früher „Stratford-upon-Odeon“: eine Kombination aus der Adresse des Geschäfts mit dem Geburtsort von Shakespeare. Der irische Schriftsteller nutzte die Räume als Büro. „Alle haben die Buchhandlung als Zuflucht genutzt“, sagt Whitman.

Im Zweiten Weltkrieg schloss Beach im Jahr 1941 „Shakespeare and Company“, nachdem sie sich geweigert hatte, einem deutschen Nazi-Offizier ihre letzte Ausgabe von Joyces „Finnegans Wake“ zu verkaufen. Zehn Jahre später eröffnete das Geschäft wieder, in neuem Gewand, mit neuer Adresse und einem neuen Inhaber: George Whitman. Der Rest ist Geschichte.

Unterstützer können Geld spenden

Seit dem Mail-Aufruf von vergangener Woche ist nicht nur Whitmans Tochter überrollt worden. Über die von einem kleinen Team betriebene Website von „Shakespeare and Company“ gingen massenweise Buchbestellungen und Spenden ein.

Zur Lösung ihres heutigen Problems half Sylvia Whitman ein Blick in die Vergangenheit. Sie nahm sich ein Beispiel daran, wie die Buchhandlung 1929 die weltweite Finanzkrise bewältigt hatte, und richtete einen Fonds der „Freunde von „Shakespeare and Company““ ein. Über einen Link auf der Website können Unterstützer Geld spenden.

„Ich habe mich inspirieren lassen von Sylvia Beach während der Weltwirtschaftskrise, als sie natürlich eine schwere Zeit hatte“, erklärt Whitman. „Viele Exilanten mussten Paris verlassen, denn es war zu teuer, deshalb haben sie und andere „Freunde von Shakespeare and Company“ ins Leben gerufen.“

Während der Buchladen eine Pariser Institution ist, pflegt Whitman einen exzentrischen und zugleich bodenständigen Stil, den sie von ihrem verstorbenen Vater George geerbt zu haben scheint. Das Interview mit ihr wurde mehrfach von der Hündin der Buchhandlung, die passenderweise „Colette“ heißt, durch Bellen unterbrochen. Whitman sagte, das liege daran, dass „Colette“ zu manchen Dingen eine starke Meinung habe.