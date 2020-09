First Steps Awards: Frauen räumten die meisten Trophäen ab

Anzeige

Anzeige

Bei den First Steps Awards in Berlin wird jedes Jahr der filmische Nachwuchs ausgezeichnet. Der vom verstorbenen Produzenten Bernd Eichinger und UFA-Chef Nico Hofmann ins Leben gerufene Preis ist mit insgesamt 117.500 Euro dotiert und wird von vier Jurys in neun Kategorien verliehen.

Zu den Jurymitgliedern gehört unter anderem Laura Lackmann, die statt einer Maske ihre langen Haare vor dem Mund zusammengebunden hatte. “Ich hatte zu Hause keine passende Maske zu meinem Kleid und musste mir spontan etwas einfallen lassen”, sagte sie zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Laura Lackmann / First Steps Award / Holzmarkt Berlin / Berlin / 14. September 2020 *** Laura Lackmann First Steps Award Holzmarkt Berlin Berlin 14 September 2020. © Quelle: imago images/Marja

Zu den Preisträgern gehörten unter anderem Anne Thieme für “Interstate 8” in der Kategorie Kurz- und Animationsfilm, Constanze Klaue für “Lychen 92” (Mittellanger Spielfilm) und Sandra Wollner für “The Trouble with Being Born” (Abendfüllender Spielfilm).