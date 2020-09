Filmfestival Venedig und Coronavirus: Ausnahmezustand statt Alltag

Anzeige

Anzeige

Venedig. Mit dem Schaulaufen wird es in diesem Jahr schwierig: Der rote Teppich beim Filmfestival von Venedig ist zumindest auf Bildern vom Eröffnungstag hinter einer Absperrung verschwunden. Eine der größten Attraktionen für Filmfans und Stars gleichermaßen dürfte damit ausfallen. Denn eines muss Festivalchef Alberto Barbera in Corona-Zeiten vermeiden, so schmerzlich das auch sein mag: die Ansammlung von Menschenmengen bei der am 2. September mit dem italienischen Familiendrama “Lacci” beginnenden Veranstaltung.

Video Demonstranten fordern Umdenken beim Tourismus in Venedig 1:12 min Nach den Auflagen durch die Corona-Pandemie kommen langsam die Touristen wieder. Aber darüber sind nicht alle glücklich. © Reuters

Früherer Covid-19-Brennpunkt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die internationale Filmbranche ist schon glücklich, dass Venedig überhaupt physisch stattfindet – in einem Land, das lange als Covid-19-Brennpunkt Europas galt. Viele andere Festivals in diesem Jahr wanderten ins Digitale ab, das stolze Cannes vertagte sich nach langem und zermürbendem Ringen auf 2021. Auch Toronto soll Mitte September zu großen Teilen virtuell abgehalten werden.

Nun aber nehmen auf dem Lido tatsächlich leibhaftige Menschen in einem richtigen Kino Platz. Von Alltag kann aber keine Rede sein: Es gilt Maskenpflicht auch während der Vorstellung (anders als es hierzulande im Kino der Fall ist). Die Anzahl der Filme hat die Festivalleitung reduziert, dafür aber zwei zusätzliche Freiluftkinos installiert.

Reservierungssystem schwächelt

Venedig ist ein Festival im Ausnahmezustand. Kinotickets gibt es nur online – mancher kämpfte in den vergangenen Tagen mit dem offenbar absturzgefährdeten Reservierungssystem. Nur so kann der nötige Abstand zwischen den Besuchern im Saal gehalten, und nur so können mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden. Wer von außerhalb von Europa kommt, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. In der Vergangenheit schon wurden Festivalgänger wie am Flughafen bei jeder Vorstellung wieder aus Sicherheitsgründen gescannt, in Venedig wird nun auch noch ihre Körpertemperatur gemessen. Die Anfahrt der Stars soll akribisch organisiert werden.

Für Paparazzi sieht es schlecht aus

Für Paparazzi sind das keine guten Nachrichten: Was wird aus den üblichen Motorbootjagden durch die Lagune? Wie die Praxis in Venedig tatsächlich ausschaut, wird sich erst noch zeigen.

Anna Foglietta, Patin der diesjährigen Festspiele, steht zusammen mit Alberto Barbera, Festivalleiter, bei den diesjährigen Spielen. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Erst einmal aber überwiegt die Freude aufs Festival, auch bei Christian Petzold, der in der von Cate Blanchett geleiteten Festivaljury sitzt: “Ich finde, alles, was ich bisher digital gemacht habe, ist nicht befriedigend. Es wird auch nie das Gespräch und die Gesten und Blicke und all das ersetzen können. Und ich glaube, ein digitales Festival – das sind Methadonprogramme. Das kann man vergessen. Das läuft nicht. Ich habe das selber erlebt, wir hatten Zoom-Konferenzen und so etwas. Das macht mich fertig.”

Anzeige

Im besten Fall könnte die 77. venezianische Festivalausgabe gefrusteten Künstlern und einer gebeutelten Filmindustrie Mut machen.