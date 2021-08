Filmfestival Locarno: Eröffnung unterm Regenschirm

Menschen sitzen auf der Piazza Grande während der ehemaligen Festivalpräsidenten Luciano Giudici auf der Leinwand am Prefestival des 74. Internationalen Filmfestivals in Locarno. Das 74. Internationale Filmfestival wird am 04.08.2021 eröffnet. © Quelle: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa