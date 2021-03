Hurricane, Wacken und Co.: Welche Festivals sind abgesagt – und welche sollen stattfinden?

Anzeige

Verhindert Corona einen weiteren Festival-Sommer? Nach aktuellem Stand scheint dieses Szenario allzu realistisch: Im März haben bereits die Organisatoren mehrerer großer Musik-Festivals eine Verschiebung auf 2022 angekündigt. Betroffen sind unter anderem das Hurricane-Festival, Rock am Ring und das Deichbrand-Festival.

Andere halten an ihren Plänen fest: Nach aktuellem Stand soll das Wacken Open Air Ende Juli wie geplant steigen. Was ist der Stand der Planungen bei den einzelnen Festivals? Hier gibt es den Überblick in alphabetischer Reihenfolge – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Welche Festivals in Deutschland sollen 2021 stattfinden – und welche sind abgesagt oder verschoben?

Das Airbeat One bei Neustadt-Glewe soll nach aktuellem Stand wie geplant vom 7. bis 11. Juli stattfinden. Als Reaktion auf die Absage einer Reihe großer Musik-Festivals erklären die Veranstalter auf ihrer Website, die Impfkampagne und finanzielle Sicherheit durch eine Förderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern machten Mut: „Deshalb hoffen wir, dass sich das Blatt noch wenden wird und wir im Sommer doch wieder zum Normalzustand zurückkehren können.“ Bis spätestens in der zweiten Maihälfte werde eine Entscheidung fallen.

Der Big City Beats World Club Dome in Frankfurt/Main, Hessen, soll nach aktuellem Stand wie geplant vom 3. bis 6. Juni stattfinden.

Auch die Breminale in Bremen soll wie geplant stattfinden, vom 21. bis 25. Juli.

Das Deichbrand-Festival wurde wegen Corona auf 2022 verschoben.

Verschoben auf 2022 ist das Deichbrand-Festival bei Cuxhaven, Niedersachsen. Es soll nun vom 21. bis 24. Juni 2022 laufen. Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten, eine Rückgabe ist nur unter Angabe von Gründen, warum ein Besuch 2022 „unzumutbar“ wäre, möglich, wie die Veranstalter auf ihrer Website mitteilen.

Ebenfalls ausfallen muss 2021 das Hurricane-Festival in Scheeßel, Niedersachsen. Es wird um fast exakt ein Jahr auf den 17. bis 19. Juli 2022 verschoben. Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten, eine Rückgabe ist nur unter Angabe von Gründen, warum ein Besuch 2022 „unzumutbar“ wäre, möglich, wie die Veranstalter auf ihrer Website mitteilen.

Das MDR Sputnik Spring Break bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt fällt in diesem Jahr aus. Dafür werde MDR Sputnik über Pfingsten (21. bis 24. Mai) im Radio und per Livestream 70 Stunden lang ein Spring-Break-Festival-Programm senden, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

Stattfinden wie geplant soll das MS Dockville in Hamburg. Angepeilter Termin ist der 13. bis 15. August.

Auch das Open Flair in Eschwege, Hessen, hält an seinem geplanten Termin vom 11. bis 15. August fest.

Geht es nach dem Willen der Veranstalter, soll das Parookaville-Festival 2021 stattfinden. © Quelle: picture alliance/dpa

Das Parookaville auf dem Flugplatz Weeze in Nordrhein-Westfalen soll nach aktuellem Stand der Dinge wie geplant vom 16. bis 18. Juli stattfinden.

Die Zwillings-Festivals Rock am Ring (Nürburgring, Rheinland-Pfalz) und Rock im Park (Nürnberg, Bayern) fallen 2021 aus und wurden auf 2022 verschoben. Sie sollen nun vom 3. bis 5. Juni 2022 stattfinden. Die Veranstalter haben angekündigt, dass bereits gekaufte Tickets in den kommenden Wochen online gegen solche für das kommende Jahr umgetauscht werden können. Anschließend werde man eine Erstattungsmöglichkeit einrichten.

„Alle Bälle in der Luft halten“ wollen die Organisatoren des Rudolstadt-Festivals in Rudolstadt, Thüringen. Auf ihrer Website informieren sie darüber, dass alle Planungen dafür liefen, das Festival vom 1. bis 4. Juli stattfinden lassen zu können. Um flexibel auf die Entwicklung der Pandemie-Lage reagieren zu können, ist der Ticket-Verkauf noch nicht gestartet.

Der Schlagermove auf St. Pauli, Hamburg, soll nach aktuellem Stand wie geplant am 2. und 3. Juli steigen.

Das SonneMondSterne-Festival in Thüringen wurde für 2021 abgesagt. © Quelle: Alexander Prautzsch/dpa

Verschoben auf 2022 wird das SonneMondSterne-Festival bei Saalburg in Thüringen. Es soll nun vom 12. bis 14. August kommenden Jahres steigen. Die Veranstalter kündigen auf ihrer Website Umtauschmöglichkeiten für bereits gekaufte Tickets im Juni an.

Ebenfalls ausfallen muss 2021 das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck, Baden-Württemberg. Es wird ebenso wie sein Schwester-Festival Hurricane um fast exakt ein Jahr auf den 17. bis 19. Juli 2022 verschoben. Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten, eine Rückgabe ist nur unter Angabe von Gründen, warum ein Besuch 2022 „unzumutbar“ wäre, möglich, wie die Veranstalter auf ihrer Website mitteilen.

Die legendäre Schlammwüste von Wacken sollen Besucher nach aktuellem Stand auch 2021 erleben können.

Optimistisch gibt man sich beim Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. „Unser später Veranstaltungstermin am letzten Juliwochenende erlaubt uns, die weitere Entwicklung der Situation zu beobachten und ermöglicht uns eine längere Vorbereitungszeit“, heißt es vonseiten der Organisatoren. Das Festival soll nach aktuellem Stand vom 29. bis 31. Juli steigen.

Was wird aus meinen Tickets, wenn mein Festival abgesagt wird?

Für Karteninhaber haben die Organisatoren der bisher für 2021 abgesagten Festivals unterschiedliche Lösungen und Angebote. Eine Übersicht gibt es hier.

Welche Rechte habe ich als Festival-Besucher, wenn ein Event ausfällt oder verschoben wird?

Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere gesetzliche Regelungen für Rechte und Pflichten von Besuchern und Organisatoren von abgesagten und verschobenen Events. Die wichtigsten Fragen und Antworten gibt es hier in der Übersicht.