Fesselnde Unterhaltung! Das sind die zehn besten Thriller des Jahres 2019

Hannover. Alle Jahre wieder... In keinem anderen europäischen Land werden mehr Thriller verkauft, als in Deutschland. Wir Deutschen lieben es, uns zu gruseln. Die einen stehen auf blutig-brutale Schocker, andere bevorzugen eher subtile Spannungsromane. Das ist unsere Liste der zehn besten Thriller des Jahres 2019. Fesselnde Unterhaltung vom Feinsten...

1. "Das Verschwinden der Stephanie Mailer" von Joël Dicker

In diesem Jahr ist der Schweizer Joël Dicker international in aller Munde gewesen. Das liegt vor allem daran, dass sein älterer Thriller "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" (2012) mit Hollywoodstar Patrick Dempsey verfilmt und als zehnteilige Serie ausgestrahlt wurde. Dicker ist Spezialist, wenn es darum geht, eine verschachtelte Geschichte parallel auf zwei Zeitebenen zu schildern. Das gelingt ihm auch in "Das Verschwinden der Stephanie Mailer".

Darum geht's: An einem Sommerabend im Jahr 1994 werden vier Menschen erschossen. Polizist Jesse Rosenberg klärt das Verbrechen schnell auf. Zwanzig Jahre später erscheint Journalistin Stephanie Mailer auf Rosenbergs Abschiedsfeier aus dem Polizeidienst. Sie behauptet, dass der Vorzeigebeamte damals den Falschen verhäftet habe. Als die Journalistin wenig später unter mysteriösen Umständen verschwindet, bittet Rosenberg seinen Vorgesetzten, so lange im Dienst bleiben zu dürfen, bis er den Fall neu aufgerollt hat...

"Das Verschwinden der Stephanie Mailer" von Joel Dicker. © Quelle: Piper/PR

2. "Die letzte Witwe" von Karin Slaughter

Die US-Amerikanerin Karin Slaughter gilt völlig zu Recht als Königin des Thrillers. Seit 2001 veröffentlicht sie ihre Werke, von denen keines banal oder langweilig ist. Auch wenn sie in den letzten Jahren vor allem mit sogenannten Stand-Alones wie "Die gute Tochter" (2017) und "Ein Teil von ihr" (2018) überzeugten konnte, ist auch "Die letzte Witwe"aus der Reihe um Agent Will Trent wieder ein hochaktueller Pageturner, in dem hochbrisante Themen wie rechter Terror, Frauenfeindlichkeit und sexueller Missbrauch behandelt werden. Wer allerdings bisher noch keinen Roman aus der zehnteiligen Reihe gelesen hat, dürfte an der einen oder anderen Stelle etwas überfordert sein.

Darum geht's: Agent Will Trenton und Gerichtsmedizinerin Sara Linton sind auf Familienbesuch in Atlanta, als sich in ihrer Nähe ein Bombenattentat ereignet. Als sie den Verletzten zu Hilfe eilen, stellen sie fest, dass das die für den Anschlag verantwortlichen Terroristen sind. Doch die haben noch viel Schrecklicheres geplant...

3. "Atme!" von Judith Merchant

Darum geht's: Ben und Nile sind ein echtes Traumpaar. Doch als Nile in einer Umkleidekabine ein Kleid anzieht, verschwindet Ben spurlos. Ausgerechnet Niles größte Feindin Flo bietet an, bei der Suche nach Ben zu helfen. Doch spielt sie mit offenen Karten? Immerhin ist Flo Bens-Ex-Frau...

4. "Der Verein der Linkshänder" von Håkan Nesser

Darum geht's: Der pensionierte Kommissar Van Veeteren steht kurz vor seinem 75. Geburtstag, als ihn ein einstiger Kollege um Hilfe in einem alten Fall bittet. Vor Jahren waren vier Männer ums Leben gekommen, die alle Mitglieder im "Verein der Linkshänder" waren. Das fünfte und letzte Mitglied war seinerzeit spurlos verschwunden und wurde bald als mutmaßlicher Täter ausgemacht. Doch nun taucht sine Leiche auf und der Fünfte wurde offensichtlich zur gleichen Zeit umgebracht, wie seine vier Mitstreiter. Offensichtlich ist der währe Mörder noch immer auf freiem Fuß...

"Der Verein der Linkshänder" von Hakan Nesser. © Quelle: Random House

5. "1793" von Niklas Natt och Dag

Darum geht's: Stockholm im Jahr 1793. In der Stadtkloake wird eine grausam verstümmelte Leiche gefunden. Der traumatisierte Kriegsveteran Michael Cardell und Jurist Cecil Winge versuchen, das Verbrechen aufzuklären...

"1793" von Niklas och Dag. © Quelle: Piper/Promo

6. "Der Fund" von Bernhard Aichner

Darum geht's: Supermarktverkäuferin Rita findet in einer Bananenkiste in Plastiktüten eingeschweißtes Kokain. Sie zögert nicht lange, meldet den Fund nicht, sondern will die Drogen verkaufen. Wenig später ist Rita tot. Aber das ist nur die halbe Wahrheit...

7. "Cari Mora" von Thomas Harris

Darum geht's: Die einstige Kindersoldatin Cari Mora hält sich mit drei Jobs über Wasser. Einer davon ist Haushälterin in einer Luxusvilla, die früher mal dem Drogenbaron Pablo Escobar gehört hat. Zwei kriminelle Banden machen sich nun auf den Weg zu dem Gebäude, um die 25 Millionen Dollar zu finden, die irgendwo in diesem Prachtbunker versteckt sein sollen. Dabei kommt ihnen ausgerechnet Cari in die Quere...

"Cari Mora" von Thomas Harris. © Quelle: Heyne/Promo

8. "Worüber wir schweigen" von Michaela Kastel

Darum geht's: Vor zwölf Jahren floh Nina nach Wien, um der Enge ihrer Heimatstadt zu entkommen. Damals starb ihr Freund Dominik angeblich bei einem Zugunglück. Doch es gibt Anzeichen, dass das nicht stimmen kann. Nina beginnt, in der Vergangenheit herumzubohren...

9. "Das Geschenk" von Sebastian Fitzek

Darum geht's: Milan Berg ist einer von sechs Millionen Analphabeten in Deutschland. Diese Tatsache hält er sogar vor seiner Freundin geheim. Doch dann hält ein auto neben ihm an der Ampel. Auf dem Rücksitz ist ein verängstigtes Mädchen, das einen Zettel gegen die Scheibe presst. Milan nimmt mit seinem Rad die Verfolgung des Wagens auf. Doch manchmal ist Unwissenheit das größere Geschenk...

10. "Offline" von Arno Strobel

Darum geht's: 13 Menschen machen eine Wanderung, um fünf Tage lang in einem abgelegenen Berghotel ganz ohne Handys und Internet zu leben. Doch bereits in der ersten Nacht verschwindet einer aus der Gruppe und wird völlig verstümmelt aufgefunden. Rasch ist klar, dass der Mörder einer von ihnen sein muss. Hilfe kann nicht geholt werden. Dann geschieht ein zweiter Mord...