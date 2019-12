„Fehlschlag“, „Monstrosität“, “unlogisch“: Kritiker zerreißen Kinofilm „Cats“

Anzeige

Ein Musicalerfolg, ein Oscarpreisträger als Regisseur und bekannte Namen vor der Kamera – eigentlich sind das alles gute Zutaten für einen Kassenschlager. Doch die Verfilmung von Andrew Lloyd Webbers Musicalklassikers „Cats“ erntet bei Kritikern weltweit starke Kritik.

So heißt es zum Beispiel bei „Variety“, der Film sei „dazu bestimmt, eine jener seltenen Enttäuschungen zu werden, die ein Schandfleck im Lebenslauf großartiger Schauspieler und zum Stolperstein für vielversprechende Newcomer werden“. Der Kritiker der „Boston Globe“ schreibt: „Meine Augen brennen. Oh Gott, meine Augen.“ Und die „New York Times“ fordert gleich „eine Doktorarbeit darüber, wie dieser Fehlschlag“ zu einem fertigen Kinofilm werden konnte. Die „L. A. Times“ bezeichnet „Cats“ sogar als „Horror und Ausdauertest“.

Was die deutschen Fans und Kritiker davon halten? Noch unklar. Hierzulande läuft der Film erst am 25. Dezember in den Kinos an.

RND/lob

