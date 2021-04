Prügel, Schüsse, Explosionen: Neuer Trailer zum Kinokracher „Fast & Furious 9“

Anzeige

Ein Jahr länger als zunächst gedacht mussten sich Fans mit dem Start des inzwischen neunten Teils der „Fast & Furious“-Reihe gedulden – und doch scheint wieder alles wie immer zu sein. Diese Schlussfolgerung lässt zumindest der am Mittwoch veröffentlichte, dreiminütige Trailer zum Actionspektakel zu. Und darin wird auch das hoffentlich endgültige Kinostartdatum verraten: der 8. Juli 2021 – allerdings ist auch dieser Hinweis noch mit einem „voraussichtlich“ versehen.

Denn eigentlich sollte der Film, der im Original lediglich „F9″ heißt, bereits am 21. Mai 2020 in die Kinos kommen, wie bei vielen anderen Blockbustern wurde der Starttermin wegen der Corona-Pandemie aber verschoben, und das gleich dreimal.

Dafür dürfen sich Fans jetzt umso mehr auf ein Wiedersehen mit Vin Diesel in der Rolle des Dominic Toretto und seinem Gegenspieler John Cena (spielt Jakob Toretto) freuen. Mit dabei sind auch Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris sowie Helen Mirren. Und, das hatte bereits der erste Trailer im Januar 2020 enthüllt, auch Sung Kang als Han Lue ist wieder dabei – der war das letzte Mal in „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ im Jahr 2006 zu sehen.