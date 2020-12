Europäischer Filmpreis: „The Big Hit“ als beste Komödie ausgezeichnet

Anzeige

Berlin. Die Europäische Filmakademie hat die Gefängnisgeschichte „The Big Hit“ als beste europäische Komödie des Jahres ausgezeichnet. Regisseur Emmanuel Courcol bedankte sich am Freitagabend in einer Videoschalte. Der französische Film erzählt, wie Häftlinge zusammen das Theaterspielen entdecken.

Sie inszenieren Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Der Film beruhe auf einer wahren Begebenheit, erklärte Courcol. Die Komödie setzte sich gegen die beiden anderen nominierten Filme „Advantages Of Travelling By Train“ und „Ladies of Steel“ durch.

„Josep“ ist bester Animationsfilm

Als bester Animationsfilm wurde „Josep“ des Regisseurs Aurel ausgezeichnet, wie die Filmakademie bekanntgab. Der gezeichnete Film erzählt von spanischen Flüchtlingen, die 1939 vor Francos Diktatur nach Frankreich fliehen und dort in ein Lager kommen.

Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr an mehreren Abenden hintereinander vergeben. Zum Abschluss an diesem Samstag wird der beste europäische Spielfilm des Jahres ausgezeichnet. Nominiert sind unter anderem „Der Rausch“ von Thomas Vinterberg, „Undine“ von Christian Petzold und „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani.