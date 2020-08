Erster Trailer: “Spider-Man”-Star Tom Holland übernimmt Gruselrolle in “The Devil All The Time”

Anzeige

Los Angeles. "Spider-Man"-Star Tom Holland (24) nimmt es in seinem nächsten Film mit düsteren Mächten auf. Der Streamingdienst Netflix stimmte am Donnerstag mit dem ersten Trailer von "The Devil All The Time" auf den Thriller von Regisseur Antonio Campos ein.

Vorlage ist der Roman “Das Handwerk des Teufels” des US-Schriftstellers Donald Ray Pollock. Holland spielt einen verwaisten jungen Mann im ländlichen Ohio der 1960er Jahre, der in einem Provinzkaff auf unheimliche Charaktere trifft, die von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.

Robert Pattinson spielt einen Priester

Robert Pattinson spielt einen Priester, der finstere Rituale ausführt. Sebastian Stan ist ein korrupter Sheriff, Bill Skarsgård erscheint in Rückblicken als der Vater des Waisen, der nach dem Zweiten Weltkrieg psychisch gestört nach Hause kommt. Der Trailer beginnt mit einer Szene, in der Hollands Figur zum Geburtstag die Pistole seines toten Vaters als Geschenk erhält.

Als Darsteller sind auch Jason Clarke, Riley Keough, Mia Wasikowska und Haley Bennett an Bord. Netflix will das Gruseldrama am 16. September veröffentlichen.