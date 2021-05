Erste Theaterpremieren nach dem Lockdown: „Ein Run auf die Karten“

Anzeige

München/Bamberg. Während in Hamburg Theater ab dem Wochenende aufgrund der Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder öffnen dürfen, wurde in Bayern schon Premiere gefeiert. Die bundesweit erste Premiere nach dem Lockdown außerhalb von Modellprojekten fand im Residenztheater München am 13. Mai statt – und hier stand ein Klassiker auf dem Programm. „Hamlet“ von Williams Shakespeare, waschecht mit Totenschädel, kam auf die Bühne.

„Die Premiere war nach 20 Minuten restlos ausverkauft“, sagt die hörbar begeisterte Pressesprecherin des Münchner Residenztheaters, Ingrid Trobitz, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir sind glücklich, dass wir wieder spielen dürfen.“ Die Ankündigung zur Öffnung in Bayern sei sehr überraschend gekommen. Das Theater habe damit gerechnet, erst Ende Juni wieder öffnen zu können. „Aber sobald wir spielen durften, wollten wir auch spielen.“ Auch die zweite Premiere am 15. Mai, „Teile (Hartes Brot)“, sei ohne Restkarten gewesen.

Nach zwei Stunden Vorverkauf sind nur noch wenige Karten übrig

An diesem Donnerstagmorgen (20. Mai) startete auch der Verkauf für die Folgevorstellungen – und nach zwei Stunden sind nur noch ein paar Restkarten des Corona-bedingt minimierten Kontingents übrig. „Wir rechnen fest damit, dass die Karten in ein paar Tagen auch weg sind“, sagt Trobitz. Doch stehe noch kein fester Spielplan für den Rest der Saison. „Unsere Disponentin kann derzeit nur sieben bis 14 Tage vorausplanen.“ Das liege einerseits an der dynamischen Corona-Pandemie: Es droht immer die Gefahr, dass die Inzidenzwerte auch wieder zu hoch werden und die Theater schließen müssen. Andererseits habe das Theater 15 Stücke bis zur Generalprobe vorbereitet, diese werden nun nach und nach wieder zur Premiere gebracht.

„Das Publikum nimmt die Hygienemaßnahmen sehr aufgeschlossen an“, sagt die Pressesprecherin. Beschwerden, etwa über die Maske am Platz oder die Vorlage des Schnelltests, habe es nicht gegeben. Im Gegenteil: „Wir sind alle einfach nur glücklich, dass es weitergeht“, sagt Sprecherin Trobitz.

Premiere: „Ein emotionaler Augenblick“

Bamberg hat erst am Mittwochabend, 19. Mai, die Vorhänge wieder gelüftet – und zwar für „Der Riss durch die Welt“. „Die Premiere verlief richtig toll, wir hatten ein volles Haus. Es war ein emotionaler Augenblick sowohl für das Publikum als auch für die Mitarbeitenden auf, vor und hinter der Bühne“, sagt Pressesprecher Dominik Huß vom ETA Hoffmann Theater dem RND. Natürlich heißt ausverkauft in diesem Fall ebenfalls, dass es weniger Karten als bei einer regulären Premiere gab: 110 der üblichen 400 Tickets. Und einen Tag vor der Premiere waren wohl auch noch nicht alle weg, wie ein Instagram-Post des Theaters berichtet.

Doch scheinen die Bürgerinnen und Bürger Bambergs ihre Theaterbegeisterung wiedergefunden zu haben: „Die nächste Premiere am Donnerstagabend ist schon ausverkauft. Auch die Tickets für die Vorstellungen am Wochenende sind weg“, so Huß. „Es gab einen richtigen Run auf die Karten.“ Somit sehe es so aus, als ob das Theater in diesem Sommer noch viele schöne Vorstellungen mit den Besucherinnen und Besuchern feiern könne. Der schönste Moment? „Ganz eindeutig der Schlussapplaus. So etwas fehlt in allen digitalen Formaten – und den Applaus kann man nicht simulieren. Das war ein erhabener Moment für so einen Abend.“

Eine Theaterpremiere fast wie vor Corona

Auch die Hygienemaßnahmen hätten gut funktioniert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben einen negativen Schnelltest vorgewiesen – und diejenigen, die keinen dabeihatten, konnten noch vor Ort an einer Teststation im Theater einen machen. „Das Einbahnstraßensystem kannten wir schon vom Herbst. Da gab es auch keine Probleme“, sagt Huß. Nur die Bewirtung musste draußen stattfinden – ein Novum. Dennoch resümiert Huß: „Das hat sich fast angefühlt wie eine Premiere in der Vor-Corona-Zeit.“

Finanziell lohnen sich die Vorstellungen mit reduziertem Ticketkontingent nicht. Doch das Stadttheater Bamberg habe eben einen Bildungsauftrag. „Wir fühlen uns verpflichtet, mit dem Spielbetrieb auch wieder eine Normalität herzustellen.“ Dennoch: „So ein Vorstellungsbetrieb, wie wir ihn jetzt haben, bringt natürlich finanzielle Einbußen mit sich“, sagt der Pressesprecher. Und das werde mittelfristig auch zu einer finanziellen Herausforderung führen. Doch erst einmal geht es weiter: Vorhang auf.