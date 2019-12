“Einsam Zweisam”: Parallele Pfade in Paris

Anzeige

Anzeige

Paris, die „Stadt der Liebe“ – ein Mythos, der von der Tourismusbranche gepflegt wird. Doch auch in der französischen Metropole sind mehr als die Hälfte der Wohnungen mit Single-Haushalten belegt. In „Einsam Zweisam“ begleitet Cédric Klapisch zwei alleinstehende junge Menschen durch ihren Alltag. Mit „Barcelona für ein Jahr“ (2002) hatte sich der Regisseur dem Lotterleben in einer Studenten-WG gewidmet, dieser Film wirkt wie das passgenaue Gegenstück.

Die Hauptfiguren Mélanie (Ana Girardot) und Rémy (François Civil) sind Anfang 30 – ein Alter, in dem die beruflichen Anforderungen steigen. Dass Mélanie ihre Forschungsergebnisse dem Vorstand des Pharmaunternehmens präsentieren soll, stürzt sie in Versagensängste. Rémy arbeitet im Lager eines Versandhandels, in dem bald Roboter durch die Gänge fahren sollen. Als er bei einer Panikattacke zusammenbricht, rät ihm der Arzt „jemanden“ aufzusuchen. Er begibt sich wie auch Ana in psychotherapeutische Behandlung.





Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Klapisch inszeniert sein Doppelporträt als stetige Parallelmontage. Ana und Rémy leben beide im 18. Arrondissement. Sie laufen täglich aneinander vorbei, ohne sich wahrzunehmen.

In einem entspannten Erzählfluss verbindet der Regisseur die beiden Unbekannten miteinander. Er erzählt eine Vor-Liebesgeschichte, in der das Verlieben erst nach dem Abspann stattfinden wird. Das Konzept könnte konstruiert wirken, würde Klapisch das urbane Leben seiner vereinsamten Figuren nicht mit so viel einfühlsamer Genauigkeit einfangen.

„Einsam Zweisam“, Regie: Cédric Klapisch, mit Ana Girardot, François Civil, 110 Minuten, FSK 6