Eine Ratte hing am Gartentor - Ausgrenzungsdrama “Exil” im Kino

Alles fängt mit einer toten Ratte an. Die hängt am Gartentor. Dahinter steht das Reihenhaus, das Xhafer (Mišel Maticevic) mit seiner Frau Nora (Sandra Hüller) in einer Stadtrandsiedlung bewohnt. Xhafer stammt aus dem Kosovo und wirkt geradezu vorbildlich integriert: deutsche Ehefrau, drei Töchter, gut bezahlter Job im Pharmaunternehmen, Eigenheim mit Vorgarten – deutscher geht es kaum.

Der Verdacht liegt nahe, dass einer der Kollegen ihm das tote Labortier in den Eingang gehängt hat. Die Anzeichen, dass er am Arbeitsplatz subtil gemobbt wird, häufen sich. Allein wartet er im Konferenzzimmer, weil ihm die Raumänderung nicht mitgeteilt wurde. Ein Kollege (Rainer Bock) zögert die Rückgabe von Datensätzen gezielt heraus. Öffnet sich der Blick für die Mikroaggressionen erst einmal, ist der freie Fall in das Gefühl der Diskriminierung programmiert.

Gefühl der Ausgrenzung in einem Paranoiathriller

Im Gewand eines Paranoiathrillers geht Visar Morina in “Exil” dem langsam wachsenden Gefühl der Ausgrenzung nach. Es geht um die kleinen alltäglichen Nadelstiche des Rassismus, deren Auswirkungen sich in der Seele des Betroffenen immer mehr verselbstständigen.

Die sommerliche Hitze liegt schwer über den Bildern. Die langen Firmenkorridore werden zum kafkaesken Labyrinth. Gerade weil Xhafer nicht als Sympathieträger angelegt ist, folgt man seiner Wahrnehmung umso genauer. Dass der Film am Ende in einem streitbaren Wendemanöver die subjektive Herangehensweise noch mal auf den Kopf stellt, verlängert das Konzept der produktiven Irritation noch über den Kinobesuch hinaus.

“Exil”, Regie: Visar Morina, mit Mišel Maticevic, Sandra Hüller, 121 Minuten, FSK 12 (Kinostart am 20. August)