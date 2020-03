Einbrecher stehlen Gemälde aus Universitätsgalerie in Oxford

Anzeige

Anzeige

Oxford. Einbrecher haben drei wertvolle Gemälde aus einer Galerie der Universität Oxford gestohlen. Das teilte die Polizei in der englischen Hochschulstadt am Sonntag mit. Es handele sich um Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert der italienischen Maler Annibale Carracci und Salvator Rosa sowie des Niederländers Anthony Van Dyck.

Der Mitteilung zufolge drangen die Diebe am späten Samstagabend in die Galerie ein. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Die Christ Church Picture Gallery in Oxford beherbergt eine wichtige Sammlung alter Meister, also aus den Epochen Renaissance und Barock.

RND/dpa