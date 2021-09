Ein Amerikaner in Marseille - Matt Damon in „Stillwater“

Anzeige

Ohne Not hätte Bill Baker (Matt Damon) Oklahoma wohl nie verlassen. Sein spärliches Einkommen verdient er als Bohrfacharbeiter auf den Ölfeldern. Mit Basecap, Kinnbart und seinem breiten Kreuz sieht er aus wie der Prototyp eines bodenständigen Rednecks. Aber dann sehen wir, wie er mit Jetsetter-Routine seine Taschen packt und eine Maschine nach Marseille besteigt.

„Willkommen zurück, Mr. Baker“, sagt der Mann an der Rezeption im Hotel. Bill ist wieder mal in die Hafenstadt gereist, um seine Tochter Allison (Abigail Breslin) zu besuchen, die zu neun Jahren Haft wegen Mordes an ihrer Geliebten verurteilt wurde. Vater und Tochter haben nicht gerade ein herzliches Verhältnis. Allison glaubt, eine neue Spur zum eigentlichen Täter gefunden zu haben, und hofft, dass der Fall neu aufgerollt wird. Ihre Anwältin winkt ab. Bill beginnt, nach dem Mörder zu suchen.

Ein Amerikaner in Marseille, der seine Tochter aus den Klauen einer fremdländischen Justiz heraushauen will – das klingt nach einem Actionfilm mit Liam Neeson im „Taken“-Format. Auch Matt Damon würde hier mit einschlägiger Jason-Bourne-Erfahrung ins Bild passen. Aber Regisseur und Co-Drehbuchautor Tom McCarthy („Spotlight“) ist nicht an einem Heldengemälde interessiert. Der kriminalistische Teil der Handlung dient nur als erzählerischer Rahmen für eine detaillierte Charakterstudie. Die Spannung liegt hier weniger in einer ausgefeilten Plotstruktur als in der sukzessiven Entdeckung einer Persönlichkeit.

Tom McCarthy ließ sich lose von einem tatsächlichen Fall inspirieren

Bills Suche nach dem Täter endet im Desaster, und Allison wendet sich von ihm ab. Aber Bill bleibt in Marseille, zieht bei der Schauspielerin Virginie (Camille Cottin) ein, um deren kleine Tochter Maya (herausragend: Lilou Siauvaud) er sich liebevoll zu kümmern beginnt. Ob er eine Pistole besitze, ob er Trump gewählt habe, wollen Virginies Künstlerfreunde wissen, die den Ami mit ethnografischem Interesse betrachten. Vier Jahre wohnt er mit seiner Patchwork-Ersatzfamilie, als er das Gesicht des mutmaßlichen Täters zufällig in einer Menge entdeckt und sein neues Glück riskiert.

Nur lose ließ sich Tom McCarthy („Spotlight“) von dem Fall von Amanda Knox inspirieren, die in Italien 2009 fälschlicherweise wegen Mordes verurteilt wurde und erst nach vier Jahren Haft frei kam. Knox hat sich dagegen verwahrt, dass der Film ihre Geschichte beschmutze. Die Empfindlichkeit ist verständlich, führt aber am Film vorbei, der den Fall allenfalls vage als Sprungbrett benutzt. Es geht hier nicht um die dramatischen Folgen eines Justizirrtums. McCarthy rückt eine fiktionale, beschädigte Vater-Tochter-Beziehung ins Zentrum und hält sich von Spekulationen fern.

Dafür sorgt schon die wunderbar minimalistische Performance von Matt Damon. Er spielt diesen Eisberg von einem Mann mit einem sensiblen Stoizismus, der mit jeder Filmminute durchlässiger wird, ohne die Figur an aufdringliche Katharsis-Sehnsüchte zu verraten.

„Stillwater“, Regie: Tom McCarthy, mit Matt Damon, Abigail Breslin, Lilou Siauvaud, Camille Cottin, 139 Minuten, FSK 12